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Endah Primasari Utami
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.38 WIB

5 Manfaat Tidur dan Bangun Lebih Awal yang Terbukti Bisa Mengubah Hari serta Berpengaruh pada Kesuksesan Anda

Ilustrasi, bangun lebih awal memberi manfaat. Magnific/ benzoix. - Image

Ilustrasi, bangun lebih awal memberi manfaat. Magnific/ benzoix.

JawaPos.com - Banyak orang yang tidak sadar bagaimana Anda menjalani hari hingga kesuksesan dimulai dari kapan Anda tidur dan bangun.

Seperti dilansir JawaPos.com dari brahmakumaris pada Senin (22/6) tentang lima manfaat yang didapatkan jika Anda tidur dan bangun lebih awal.

Penasaran? Simak ulasan selengkapnya.

1. Memperoleh Kesegaran Mental dan Kekuatan Batin

Bukan jumlah jam tidur yang membuat Anda merasa segar, tapi juga kapan Anda tidur dan kapan Anda bangun.

Tidur dan bangun lebih awal akan memberikan Anda perasaan yang ringan serta energi yang lebih tinggi untuk melalui hari.

Sayangnya, hukum alam ini sering kali dilanggar manusia modern.

Hingga pada akhirnya membuat Anda murung, mudah tersinggung, serta lelah sepanjang hari.

2. Terhubung ke Tuhan Lebih Mudah

Tidur lebih awal akan memberdayakan pikiran serta mengisi pikiran dengan ketenangan dan kestabilan.

Sementara bangun lebih awal dan memulainya dengan mengingat Tuhan penuh tekad membuat Anda mudah menerima cahaya serta kekuatan spiritual Tuhan dengan penuh kesadaran.

3. Mendapatkan Getaran Murni Pagi Hari

Tahukah, di pagi hari sebelum matahari terbit, manusia berada dalam kesadaran paling murni dan ada getaran indah dimana-mana.

Alam juga sangat segar dan penuh kedamaian serta kemurnian.

Di saat itu, hati Anda akan tenang, Anda pun menjadi lebih segar, bersemangat, dan siap menjalani hari.

4. Memiliki Kesehatan Fisik dan Kekuatan Otak yang Baik

Tidur dan bangun lebih awal akan membuat kesehatan fisik lebih baik.

Demikian dengan kesehatan otak, membuat pikiran Anda lebih aktif yang berfungsi dan berkoordinasi secara positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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