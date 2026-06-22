Bisa Mengurangi Stres, Ini 5 Manfaat Kesehatan Jalan Tanpa Alas Kaki

Ilustrasi jalan kaki. (freepik)
JawaPos.com - Jalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.
Aktivitas ini, terutama jika dilakukan tanpa alas kaki, sering disebut sebagai earthing atau grounding, yang dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi kondisi fisik, mental, dan emosional.
Meski demikian, penting untuk tetap memperhatikan keamanan permukaan yang dipijak agar terhindar dari cedera atau risiko lainnya.
Mengutip NDTV, terdapat lima manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari berjalan tanpa alas kaki dan bisa dicoba dalam kehidupan sehari-hari.
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1. Meningkatkan kekuatan dan stabilitas kaki
Salah satu keuntungan paling signifikan dari berjalan tanpa alas kaki adalah bantu memperkuat otot-otot kaki dan tungkai.
Jalan tanpa alas kaki mendorong kaki untuk melentur, meregang, dan menguat.
Hal ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang kakinya masih dalam tahap perkembangan.
2. Mengurangi stres
Jalan tanpa alas kaki juga dapat mengurangi stres.
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