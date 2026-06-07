Orang yang Lebih Menyukai Hari Hujan daripada Hari Cerah Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, langit biru dan matahari yang bersinar terang adalah simbol kebahagiaan. Namun, ada juga orang yang justru merasa lebih nyaman ketika hujan turun, suara rintik air terdengar lembut, dan suasana menjadi lebih tenang. Mereka menikmati aroma tanah basah, udara yang sejuk, dan ketenangan yang hadir saat cuaca mendung menyelimuti hari.



Menyukai hujan bukan berarti seseorang memiliki kepribadian yang aneh atau cenderung murung. Dalam psikologi, preferensi terhadap cuaca tertentu sering kali berkaitan dengan cara seseorang memproses emosi, berinteraksi dengan lingkungan, dan menemukan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, tidak semua orang yang menyukai hujan memiliki karakter yang sama persis, tetapi beberapa pola kepribadian tertentu cukup sering ditemukan.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), terdapat delapan ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang lebih menyukai hari hujan dibandingkan hari yang cerah.



1. Memiliki Sifat Introspektif yang Kuat



Orang yang menyukai hujan cenderung menikmati waktu untuk merenung dan memahami dirinya sendiri. Suasana yang tenang saat hujan turun memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan, tujuan, dan perasaan yang mereka alami.



Dalam psikologi, kecenderungan untuk melakukan refleksi diri ini dikenal sebagai sifat introspektif. Orang yang introspektif biasanya lebih mengenal diri mereka sendiri dan mampu memahami emosi dengan lebih baik. Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia, karena mereka dapat menemukan ketenangan dari dalam diri sendiri.



2. Lebih Menghargai Ketenangan daripada Keramaian



Hari hujan sering kali membuat aktivitas di luar ruangan berkurang. Jalanan menjadi lebih sepi dan suasana terasa lebih damai. Tidak mengherankan jika orang yang menyukai hujan biasanya juga menyukai lingkungan yang tenang.



Menurut psikologi kepribadian, mereka cenderung memiliki karakter introvert atau setidaknya tidak terlalu bergantung pada stimulasi sosial yang berlebihan. Mereka merasa nyaman dengan kesendirian dan tidak selalu membutuhkan banyak aktivitas atau interaksi untuk merasa puas.



Hal ini bukan berarti mereka anti-sosial, melainkan mereka lebih selektif dalam memilih lingkungan dan hubungan yang memberikan energi positif.



3. Memiliki Imajinasi dan Kreativitas yang Tinggi



Suara hujan sering dianggap sebagai bentuk “white noise” alami yang dapat membantu otak menjadi lebih fokus dan rileks. Banyak penulis, pelukis, musisi, hingga pembuat film mengaku mendapatkan inspirasi ketika cuaca sedang hujan.



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience) yang tinggi biasanya lebih menghargai keindahan sederhana dan memiliki daya imajinasi yang kuat. Mereka mudah terinspirasi oleh suasana, musik, aroma, dan berbagai detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain.



4. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Baik



Pecinta hujan sering kali lebih peka terhadap suasana hati dan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Mereka cenderung mampu menangkap perubahan perasaan yang halus dan memiliki empati yang tinggi.



Kepekaan emosional ini membuat mereka lebih mudah memahami orang lain dan membangun hubungan yang mendalam. Mereka biasanya lebih menghargai percakapan yang bermakna dibandingkan obrolan yang hanya bersifat dangkal.



Namun, sensitivitas yang tinggi juga membuat mereka lebih mudah tersentuh oleh pengalaman emosional, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan.



5. Menikmati Kesederhanaan dalam Hidup



Tidak semua orang membutuhkan kemewahan atau hiburan besar untuk merasa bahagia. Bagi mereka yang menyukai hujan, secangkir kopi hangat, buku favorit, atau mendengarkan musik sambil melihat tetesan air di jendela sudah cukup untuk menghadirkan rasa nyaman.



Dalam psikologi positif, kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana merupakan salah satu indikator kesejahteraan emosional yang baik. Orang seperti ini cenderung lebih mudah bersyukur dan tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal untuk mendapatkan kebahagiaan.



6. Cenderung Memiliki Fokus yang Mendalam



Suasana hujan dapat membantu mengurangi berbagai gangguan dari luar. Karena itu, orang yang menyukai hari hujan sering kali merasa lebih mudah berkonsentrasi ketika bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas kreatif.



Mereka umumnya mampu tenggelam dalam satu aktivitas untuk waktu yang lama dan menikmati prosesnya. Karakter ini berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai keadaan “flow”, yaitu kondisi ketika seseorang sangat fokus sehingga waktu terasa berjalan lebih cepat.



Kemampuan tersebut sering menjadi keuntungan dalam pekerjaan yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan pemikiran yang mendalam.



7. Menghargai Momen dan Kenangan



Banyak orang memiliki kenangan tertentu yang terkait dengan hujan, seperti suasana rumah yang hangat, percakapan dengan keluarga, atau momen romantis bersama orang terdekat. Karena itu, hujan sering memunculkan rasa nostalgia.



Orang yang menyukai hujan biasanya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kenangan dan pengalaman hidup mereka. Mereka menghargai cerita, tradisi, dan berbagai momen kecil yang memiliki makna pribadi.



Psikologi menunjukkan bahwa nostalgia yang sehat dapat meningkatkan perasaan bahagia, rasa memiliki, dan optimisme terhadap masa depan.



8. Memiliki Kemampuan Menemukan Kedamaian dalam Kesendirian



Salah satu ciri paling menonjol dari pecinta hujan adalah kemampuan mereka untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Mereka tidak menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan untuk beristirahat, berpikir, atau menikmati hal-hal yang mereka sukai.



Kemampuan ini menunjukkan tingkat kemandirian emosional yang baik. Mereka tidak selalu mencari validasi dari orang lain untuk merasa bahagia. Sebaliknya, mereka mampu membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri.



Menyukai Hujan Tidak Berarti Selalu Sedih



Ada anggapan bahwa orang yang menyukai hujan identik dengan sifat melankolis atau mudah merasa sedih. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Preferensi terhadap cuaca lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebiasaan, serta karakter alami seseorang.



Sebagian orang merasa lebih berenergi ketika matahari bersinar, sementara sebagian lainnya justru menemukan ketenangan saat mendengar suara hujan. Keduanya sama-sama normal dan tidak menunjukkan adanya masalah psikologis.



