Menurut Psikologi, 7 Tanda Ini Menunjukkan Anda Tanpa Sadar Sudah Masuk Friend Zone

seseorang yang terperangkap di friend zone. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seseorang, tetapi arah hubungan tersebut tidak pernah berkembang menjadi hubungan romantis? Kalian sering mengobrol, saling membantu, bahkan menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, setiap kali muncul harapan bahwa hubungan akan naik ke tahap yang lebih serius, kenyataannya justru berbeda.

Fenomena ini sering disebut sebagai friend zone, yaitu kondisi ketika salah satu pihak memiliki perasaan romantis, sementara pihak lainnya hanya melihat hubungan tersebut sebagai pertemanan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), dalam psikologi, friend zone bukanlah istilah klinis, tetapi konsep ini menggambarkan adanya perbedaan persepsi mengenai jenis hubungan yang dijalani. Penelitian mengenai ketertarikan interpersonal menunjukkan bahwa dua orang bisa memiliki interpretasi yang sangat berbeda terhadap kedekatan emosional yang mereka alami.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah Anda sebenarnya sudah berada di friend zone? Berikut tujuh tanda yang sering muncul.



1. Dia Sering Curhat Tentang Orang yang Disukainya



Salah satu tanda paling jelas adalah ketika dia merasa sangat nyaman menjadikan Anda tempat bercerita mengenai kehidupan percintaannya.



Dia menceritakan siapa yang sedang membuatnya tertarik, meminta pendapat Anda tentang calon pasangan, atau bahkan meminta bantuan agar hubungan mereka berhasil.



Secara psikologis, hal ini menunjukkan bahwa Anda telah diposisikan sebagai sosok yang aman secara emosional, bukan sebagai calon pasangan romantis.



Jika seseorang benar-benar memiliki ketertarikan romantis kepada Anda, biasanya ia akan lebih berhati-hati ketika membicarakan orang lain yang disukainya.



2. Dia Menganggap Anda Seperti Saudara atau Keluarga



Perhatikan kata-kata yang sering ia gunakan.



Kalimat seperti:



"Kamu itu sudah seperti kakakku."

"Aku nyaman banget sama kamu."

"Untung ada teman seperti kamu."

"Kamu sudah kayak keluarga."



Sekilas terdengar manis, tetapi dalam banyak kasus, kalimat tersebut menunjukkan bahwa hubungan telah ditempatkan pada kategori hubungan platonis.



Psikologi hubungan menjelaskan bahwa manusia cenderung memberi label terhadap relasi sosial agar ekspektasi kedua belah pihak menjadi jelas.



3. Dia Jarang Menunjukkan Ketertarikan Fisik atau Romantis



Orang yang tertarik secara romantis biasanya menunjukkan berbagai bentuk perhatian, seperti:



kontak mata yang lebih lama,

bahasa tubuh yang terbuka,

mencari alasan untuk berada dekat,

memberikan pujian yang lebih personal.



Sebaliknya, jika interaksi selalu terasa datar tanpa adanya sinyal romantis, kemungkinan besar dia memang hanya menganggap Anda sebagai teman.



Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan ketertarikan. Karena itu, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Anda berada di friend zone. Yang lebih penting adalah melihat pola perilaku secara keseluruhan.



4. Dia Menghubungi Anda Hanya Saat Membutuhkan Bantuan



Apakah dia sering datang ketika membutuhkan bantuan, tetapi menghilang setelah urusannya selesai?



Misalnya:



meminta diantar,

meminta bantuan mengerjakan tugas,

meminta pendapat,

meminjam sesuatu.



Namun ketika Anda mengajak bertemu tanpa tujuan tertentu, ia sering menolak atau tidak terlalu antusias.



Dalam psikologi sosial, hubungan yang sehat ditandai dengan adanya timbal balik. Jika hubungan terasa berat sebelah dan hanya Anda yang terus memberi perhatian, ini bisa menjadi sinyal bahwa posisi Anda lebih sebagai teman yang dapat diandalkan.



5. Dia Selalu Mengenalkan Anda Sebagai "Teman"



Saat berada di depan orang lain, ia hampir selalu memperkenalkan Anda dengan kalimat seperti:



"Ini temanku."



Meskipun hubungan kalian sangat dekat, tidak pernah ada isyarat yang menunjukkan bahwa ia melihat Anda lebih dari sekadar teman.



Bahkan ketika orang lain menggoda kalian sebagai pasangan, ia segera membantah atau tertawa sambil menegaskan bahwa kalian hanyalah teman.



Respons seperti ini sering kali menunjukkan bahwa ia ingin menjaga batas hubungan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.



6. Dia Mendukung Anda Mencari Pasangan Lain



Tanda berikutnya adalah ketika dia justru bersemangat membantu Anda mendapatkan pasangan.



Ia mungkin mengatakan:



"Kayaknya kamu cocok sama dia."

"Coba deh kenalan sama teman aku."

"Kamu pasti cepat dapat pacar."



Jika seseorang memiliki ketertarikan romantis, umumnya ia akan merasa sedikit cemburu atau setidaknya berpikir dua kali sebelum mendorong Anda mendekati orang lain.



Sebaliknya, jika dia dengan santai mendukung Anda menjalin hubungan dengan orang lain, kemungkinan besar ia memang tidak melihat Anda sebagai pasangan potensial.



7. Hubungan Tidak Pernah Berkembang Meski Sudah Lama Dekat



Mungkin ini tanda yang paling kuat.



Kalian sudah mengenal satu sama lain selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.



Sering bertemu.



Sering mengobrol.



Sering berbagi cerita.



Namun tidak pernah ada kemajuan menuju hubungan romantis.



Dalam psikologi, kesan pertama dan ketertarikan awal sering kali memainkan peran penting dalam menentukan arah suatu hubungan. Ketika sejak awal seseorang mengategorikan Anda sebagai teman, kategori tersebut cenderung bertahan kecuali ada perubahan besar dalam dinamika hubungan.



Mengapa Friend Zone Bisa Terjadi?



Friend zone bukan berarti Anda kurang menarik atau tidak layak dicintai.



Ada banyak faktor yang memengaruhi ketertarikan seseorang, antara lain:



perbedaan preferensi pribadi,

waktu yang kurang tepat,

pengalaman hubungan sebelumnya,

kecocokan nilai hidup,

chemistry yang tidak berkembang.



Karena itu, berada di friend zone bukanlah sebuah kegagalan, melainkan tanda bahwa perasaan kedua pihak tidak berjalan searah.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan?



Jika Anda merasa berada di friend zone, cobalah bersikap jujur kepada diri sendiri.



Tanyakan beberapa hal berikut:



Apakah saya berharap hubungan ini berubah?

Apakah saya masih nyaman berteman jika perasaan saya tidak terbalas?

Apakah bertahan justru membuat saya semakin sulit move on?



Jika jawabannya membuat Anda merasa terus terluka, menjaga jarak sementara bisa menjadi pilihan yang sehat untuk memulihkan perasaan.



Sebaliknya, jika Anda benar-benar bisa menerima hubungan tersebut sebagai pertemanan, tidak ada salahnya mempertahankan hubungan yang positif dan saling mendukung.



Kesimpulan



Friend zone bukanlah hukuman, melainkan hasil dari perbedaan persepsi dalam sebuah hubungan. Mengenali tanda-tandanya dapat membantu Anda memahami situasi dengan lebih realistis sehingga tidak terus menggantungkan harapan yang mungkin tidak akan terwujud.



Yang terpenting, jangan mengukur nilai diri berdasarkan apakah seseorang menyukai Anda secara romantis atau tidak. Hubungan yang sehat selalu dibangun atas dasar ketertarikan, rasa hormat, komunikasi, dan perasaan yang tumbuh dari kedua belah pihak. Jika perasaan itu hanya datang dari satu sisi, menerima kenyataan dan membuka diri terhadap kesempatan baru sering kali menjadi langkah terbaik untuk kebahagiaan Anda di masa depan.





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