Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 21 Juni 2026 | 00.03 WIB

7 Hal yang Dianjurkan Filsafat Stoicisme untuk Anda Simpan Sendiri Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menyimpan sendiri beberapa hal (Magnific/Lookstudio) - Image

Ilustrasi seseorang yang menyimpan sendiri beberapa hal (Magnific/Lookstudio)

JawaPos.com - Di era media sosial, membagikan segala hal tentang kehidupan pribadi seolah menjadi sesuatu yang wajar. Namun, jauh sebelum internet hadir, para filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius telah mengajarkan pentingnya menjaga ruang pribadi. Menurut Stoicisme, tidak semua hal perlu diumbar kepada orang lain. Menjaga sebagian aspek kehidupan untuk diri sendiri bukan berarti tertutup, melainkan bentuk kebijaksanaan dan pengendalian diri.

Menariknya, banyak gagasan Stoik tersebut sejalan dengan temuan psikologi modern. Terlalu banyak membagikan informasi pribadi dapat meningkatkan stres, memicu ekspektasi sosial, hingga mengurangi motivasi dalam mencapai tujuan.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat tujuh hal yang dianjurkan filsafat Stoicisme untuk Anda simpan sendiri, beserta penjelasannya dari sudut pandang psikologi.

1. Tujuan Besar dan Rencana Jangka Panjang

Banyak orang merasa terdorong untuk menceritakan target hidup mereka kepada semua orang. Padahal, filsafat Stoik mengajarkan bahwa tindakan lebih penting daripada pengakuan.

Seneca pernah menekankan bahwa kebijaksanaan terlihat dari perbuatan, bukan dari banyaknya kata-kata. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social reality. Ketika seseorang mengumumkan tujuan besarnya, otak dapat merasakan kepuasan seolah tujuan tersebut sudah mulai tercapai. Akibatnya, motivasi untuk benar-benar bekerja justru bisa menurun.

Menyimpan tujuan untuk diri sendiri membantu seseorang lebih fokus pada proses, bukan pada validasi dari orang lain. Biarkan hasil yang berbicara.

2. Kebaikan yang Anda Lakukan

Stoicisme mendorong manusia untuk berbuat baik karena itu memang benar untuk dilakukan, bukan demi pujian.

Di era digital, sering kali seseorang terdorong membagikan setiap bantuan atau amal yang telah dilakukannya. Secara psikologis, ketika penghargaan eksternal menjadi tujuan utama, seseorang lebih mudah kecewa ketika tidak mendapat apresiasi yang diharapkan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
8 Kebiasan yang Dilakukan Orang Sukses di Hari-Hari Buruk yang Jarang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasan yang Dilakukan Orang Sukses di Hari-Hari Buruk yang Jarang Dipikirkan Orang Lain Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.59 WIB

8 Kebiasaan yang Dikembangkan Pria ketika Mereka Terlalu Lama Berpura-Pura Baik-Baik Saja Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan yang Dikembangkan Pria ketika Mereka Terlalu Lama Berpura-Pura Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.53 WIB

Seni Melepaskan: 10 Keterikatan yang Harus Anda Lepaskan untuk Akhirnya Melangkah Maju Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Melepaskan: 10 Keterikatan yang Harus Anda Lepaskan untuk Akhirnya Melangkah Maju Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.44 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore