Sering Canggung saat Ngobrol Kelompok? Bisa Jadi Anda Melakukan 7 Hal Ini Tanpa Sadar

JawaPos.com - Merasa canggung saat berada dalam percakapan kelompok adalah hal yang sangat wajar dan dialami banyak orang. Anda mungkin pernah berada di tengah diskusi, arisan, rapat kerja, atau sekadar berkumpul bersama teman, tetapi bingung harus bicara apa, kapan waktu yang tepat untuk berbicara, atau bagaimana cara bergabung dalam obrolan. Akibatnya, Anda cenderung lebih banyak diam, tersenyum, atau mengangguk tanpa benar-benar merasa terlibat.

Dalam psikologi sosial, rasa canggung bukanlah bentuk kelemahan karakter, melainkan hasil dari pola pikir, kebiasaan, serta respons emosional tertentu. Banyak orang yang terlihat "pendiam" sebenarnya bukan tidak memiliki ide, melainkan terhambat oleh faktor psikologis dalam diri mereka sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (7/8), jika Anda sering merasa canggung atau tidak nyaman saat berbicara dalam kelompok, ada kemungkinan Anda melakukan beberapa hal ini tanpa sadar.

1. Terlalu Fokus pada Diri Sendiri (Self-Focused Attention)

Salah satu penyebab utama kecanggungan sosial adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Pikiran Anda mungkin dipenuhi pertanyaan seperti:

"Aku kelihatan aneh nggak, ya?"

"Kalau aku ngomong, orang-orang bakal menilai aku bodoh nggak?"

"Suaraku terdengar aneh nggak?"