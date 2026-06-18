6 Ide Kencan Seru yang Lagi Viral di TikTok, Dijamin Bikin Hubungan Makin Dekat

Ilustrasi kencan/freepik
JawaPos – Mencari ide kencan yang tidak membosankan sering kali menjadi tantangan bagi banyak pasangan.
Setelah beberapa kali pergi ke kafe atau menonton film, sebagian orang mulai mencari aktivitas baru yang lebih seru dan berkesan untuk dilakukan bersama pasangan.
Belakangan, berbagai konten di TikTok menghadirkan banyak inspirasi date ideas yang kreatif dan mudah dicoba.
Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi cara untuk mengenal pasangan lebih dekat melalui pengalaman yang berbeda dari biasanya.
Menariknya, sebagian besar ide kencan tersebut tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal dan bisa dilakukan di berbagai kota.
Mulai dari bermain olahraga ringan hingga membuat karya bersama, aktivitas ini dapat menciptakan momen yang lebih bermakna dibanding sekadar makan malam biasa.
Dirangkum dari rekomendasi akun Ry & Del, berikut enam ide kencan seru yang bisa masuk daftar aktivitas bersama pasangan.
1. Bowling Date, Seru Sekaligus Menguji Kekompakan
Bowling menjadi salah satu ide kencan yang sedang populer karena menawarkan kombinasi antara
olahraga, hiburan, dan kompetisi yang menyenangkan.
Tidak perlu menjadi pemain profesional untuk menikmati permainan ini. Justru momen lucu saat bola melenceng atau gagal menjatuhkan pin sering kali menjadi bagian paling menyenangkan dari sebuah bowling date.
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