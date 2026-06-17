5 Trik Memeriksa Kamera Tersembunyi di Kamar Hotel atau Ruang Ganti

ilustrasi kamar hotel. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kamera tersembunyi telah menjadi masalah privasi dan keamanan yang signifikan.
Sebagian besar waktu, hotel, ruang ganti, dan fasilitas umum menghormati hak privasi klien mereka, namun Anda lebih baik berhati-hati daripada menyesal.
Untungnya, tidak perlu peralatan canggih atau menjadi ahli teknologi untuk memeriksa perangkat yang mencurigakan.
Ketika Anda menginap di kamar hotel atau ruang ganti, dilansir English jagran, berikut lima trik mencari kamera tersembunyi.
1. Inspeksi visual yang cermat
Anda bisa mulai dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh di kamar hotel atau ruang ganti.
Kamera tersembunyi juga sering disembunyikan di barang-barang rumah tangga seperti jam, detektor asap, kabel listrik, pembersih udara, kotak tisu, dan benda-benda dekoratif.
Sebelum mengganti, pastikan Anda memperhatikan pengait, cermin, rak, gantungan dinding, atau apa pun yang tidak biasa.
Lensa kamera kecil bisa sekecil kepala peniti, tetapi biasanya membutuhkan pandangan yang jelas untuk mengambil gambar.
2. Gunakan senter ponsel dan matikan lampu
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