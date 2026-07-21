Sony RX10 V Meluncur di Indonesia, Kamera Superzoom 24-600mm Kini Punya AI Autofokus dan Rekam Video 4K 120fps

JawaPos.com - Sony resmi memperkenalkan RX10 V sebagai generasi terbaru kamera all-in-one seri RX10. Kamera ini hadir membawa peningkatan besar di sektor autofokus berbasis kecerdasan buatan (AI), kemampuan memotret hingga 30 frame per detik tanpa blackout, serta perekaman video 4K 120fps.

Dengan lensa superzoom 24-600mm yang terintegrasi, RX10 V dirancang untuk memudahkan pengguna memotret berbagai jenis objek tanpa perlu mengganti lensa.

Pihak Sony di Indonesia mengklaim, RX10 V menggabungkan sensor 1.0-inch stacked Exmor RS CMOS beresolusi efektif sekitar 20,1 megapiksel dengan prosesor gambar BIONZ XR. Kombinasi tersebut dipadukan bersama lensa ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-4.0 atau setara 25x optical zoom, sehingga kamera mampu menangani berbagai kebutuhan fotografi, mulai dari lanskap, potret, satwa liar, hingga olahraga.

Pembaruan paling signifikan pada RX10 V terdapat pada sistem Real-time Recognition AF yang kini didukung unit pemrosesan AI. Teknologi ini memungkinkan kamera mengenali berbagai jenis subjek secara otomatis, termasuk manusia, hewan, burung, serangga, mobil, kereta api, hingga pesawat.

Sony juga menyematkan teknologi human pose estimation sehingga kamera tetap mampu mengenali dan melacak seseorang meski wajahnya membelakangi kamera atau tertutup helm maupun kacamata hitam.

Pengguna cukup menyentuh subjek pada layar untuk mengaktifkan fitur Real-time Tracking, sehingga fokus akan terus mengikuti pergerakan objek secara akurat.

Kemampuan tersebut didukung performa tinggi dengan perhitungan autofocus dan auto exposure hingga 60 kali setiap detik.

Berkat teknologi itu, RX10 V mampu memotret secara beruntun hingga 30 frame per detik dengan pelacakan AF dan AE penuh. Sony juga mempertahankan fitur blackout-free shooting, sehingga tampilan pada electronic viewfinder tetap terlihat selama proses pemotretan berlangsung.

Fitur ini menjadi nilai tambah bagi pengguna yang sering memotret aksi cepat seperti pertandingan olahraga atau satwa liar.

Di sektor optik, lensa 24-600mm menjadi salah satu keunggulan utama RX10 V. Rentang fokus tersebut memungkinkan pengguna berpindah dari sudut lebar hingga super-telefoto tanpa harus mengganti lensa.