Apple AI Terbaru: Foto Diedit Sempurna Tanpa Hilang Esensi

JawaPos.com - Selain menghadirkan Siri berbasis AI sebagai sorotan utama di Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple juga memperkenalkan berbagai fitur baru berbasis Apple Intelligence yang akan hadir di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, dan visionOS 27.

Seperti dilansir dari GSM Arena, Pada aplikasi Foto, Apple menghadirkan model pemrosesan gambar yang lebih canggih untuk memungkinkan pengguna melakukan pengeditan tanpa menghilangkan esensi momen asli saat foto diambil.

Salah satu fitur barunya adalah Spatial Reframing, yang memungkinkan pengguna menggeser perspektif foto dengan menyentuh dan menyeret gambar sambil melihat pratinjau perubahan secara real-time.

Berkat pemahaman spasial yang dimiliki Vision Pro, pengguna seolah dapat memosisikan ulang kamera di dalam adegan yang sama. Konten baru hanya akan dihasilkan pada area yang mengalami perubahan perspektif sehingga hasil foto tetap konsisten dengan kondisi aslinya.

Apple juga menghadirkan alat Expand yang memungkinkan pengguna memperluas area gambar, meluruskan cakrawala yang miring tanpa memangkas bagian penting, serta menyesuaikan rasio aspek foto.

Sementara itu, fitur Clean Up mendapat peningkatan signifikan dengan kemampuan menghapus objek atau gangguan visual secara lebih natural, termasuk pada adegan yang kompleks.

Di Safari, Apple menambahkan sejumlah fitur berbasis AI. Browser ini kini dapat mengelompokkan tab secara otomatis berdasarkan topik yang relevan.

Tab baru akan dimasukkan ke kelompok yang sesuai atau dibuatkan kategori baru bila diperlukan. Fitur Notify Me memungkinkan Safari memantau perubahan pada halaman web dan mengirimkan notifikasi ketika ada pembaruan, seperti ketersediaan stok atau perubahan harga.

Safari juga menghadirkan fitur Describe an Extension yang memungkinkan pengguna membuat ekstensi khusus hanya dengan menjelaskan fungsi yang diinginkan. Sistem AI kemudian akan menghasilkan ekstensi tersebut dan menambahkannya langsung ke toolbar browser.