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Trinaifa Ardianti
Rabu, 17 Juni 2026 | 05.36 WIB

7 Langkah Merancang Exit Plan Sempurna bagi Karyawan Sebelum Resign dari Pekerjaan

Ilustrasi resign (Pexels) - Image

Ilustrasi resign (Pexels)

JawaPos.com - Sebagai seorang karyawan, menjalankan pekerjaan dengan maksimal hari ke hari adalah prioritas utama. Menyelesaikan urusan di kantor lalu pulang dengan baik adalah kehidupan yang berjalan setiap harinya.

Namun, ada kalanya seseorang memilih hengkang dari pekerjaan yang ia miliki karena berbagai alasan. Mulai dari alasan finansial, mencari pengalaman dan kesempatan baru, sampai alasan personal yang membuatnya ingin keluar dari kantor tempat ia bekerja setiap hari.

Mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan tentunya bukan hal yang mudah, namun juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Perlu langkah strategis untuk bisa keluar dengan baik dan mendapatkan kesempatan lebih baik di kemudian hari.

Seorang karyawan yang hendak resign haruslah memiliki exit plan atau rencana menyeluruh terkait bagaimana ia melaksanakan pengunduran diri maupunn hal yang dilakukan setelah keluar.

Exit plan ini bisa kamu susun sedemikian rupa sesuai dengan kondisi dan juga situasi kamu bekerja sekarang. Dilansir dari LinkedIn dan Levitate Recruitment, berikut ini merupakan 6 langkah sebelum resign dari pekerjaan sebagai bagian dari exit plan:

1. Memahami Alasan Resign

Langkah pertama sebelum resign dari pekerjaan lama adalah memahami sepenuhnya alasan resign. Seseorang bisa memutuskan untuk mengundurkan diri karena berbagai alasan. 

Mulai dari alasan beban kerja, tidak cocok dengan lingkungan, sampai bersinggungan dengan atasan. Ketika kamu memutuskan untuk resign, pastikan untuk tidak melakukannya secara impulsif dan mempertimbangkan banyak aspek.

2. Amankan Pekerjaan Baru

Langkah kedua sebelum resign dari pekerjaan lama adalah amankan pekerjaan baru. Hal ini tentu tidak semua orang bisa mewujudkannya, namun bukan berarti tidak mungkin.

Editor: Candra Mega Sari
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