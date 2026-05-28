10 Tanda Psikologi Pasangan dalam Pernikahan Menginginkan Validasi Berlebihan atas Pekerjaan Rumah yang Biasa

Tanda psikologi pasangan dalam pernikahan ingin validasi berlebihan atas pekerjaan rumah../Magnific/ Freepik
JawaPos.com – Dalam sebuah pernikahan, ketidakseimbangan pembagian pekerjaan rumah adalah masalah nyata yang berdampak besar pada kesehatan hubungan jangka panjang.
Secara psikologi, pasangan yang terus-menerus mencari validasi atas tugas-tugas domestik dasar mencerminkan ketidakdewasaan emosional yang perlu disadari.
Perilaku ini bukan hanya soal pekerjaan rumah, melainkan juga tentang dinamika kekuasaan dan ekspektasi yang tidak seimbang dalam hubungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sepuluh tanda bahwa pasanganmu menginginkan penghargaan berlebihan atas hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
1. Menunggu ditonton sebelum mulai bersih-bersih
Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pasangan tidak terlibat di rumah cenderung mengalami lebih banyak tekanan psikologis dan ketidakpuasan pernikahan.
Pasangan seperti ini tidak pernah proaktif melakukan pekerjaan rumah ketika tidak ada yang melihat mereka melakukannya.
Mereka membutuhkan pengakuan dan pujian, bahkan jika itu harus diraih dengan mengorbankan kenyamanan dan keseimbangan pasangannya.
2. Membenarkan istirahat dengan menyebut semua yang sudah dilakukan
Ketika diminta membantu, pasangan seperti ini selalu menyebutkan daftar panjang hal yang sudah mereka lakukan sebagai alasan untuk tidak membantu.
