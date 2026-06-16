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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 23.01 WIB

Tak Banyak yang Tahu, Ini 8 Tanda Dirimu Bakal Kaya Raya di Masa Depan

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Sebagian orang terlihat lebih mudah mencapai kesuksesan finansial, sementara yang lain harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil yang sama.

Namun, kekayaan tidak selalu ditentukan oleh faktor keberuntungan semata. Pola pikir, kebiasaan, serta cara seseorang mengambil keputusan juga memiliki peran besar dalam membangun kemakmuran.

Sikap dan kebiasaan tertentu sering kali menjadi indikator yang menunjukkan potensi seseorang untuk mencapai kondisi keuangan yang lebih baik di masa depan.

Mengutip My Inner Creative, berikut delapan tanda yang dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki peluang besar untuk menjadi kaya raya di kemudian hari.

1. Anda memiliki visi jangka panjang

Jika Anda tipe orang yang menetapkan tujuan satu tahun, lima tahun, atau bahkan sepuluh tahun ke depan, itu adalah petunjuk besar.

Memiliki visi yang jelas membantu Anda membuat keputusan yang mungkin terasa sulit sekarang tetapi akan membuahkan hasil di kemudian hari.

2. Anda memperlakukan uang sebagai alat

Jika Anda memandang uang sebagai sumber daya, Anda akan mulai menggunakannya secara efektif.

Anda mulai melihat bagaimana uang dapat membantu mencapai tujuan, alih-alih membiarkannya mendefinisikan diri Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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