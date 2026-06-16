9 Ucapan yang Menjadi Tanda Perempuan Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kepercayaan hampir tidak pernah hilang sekaligus, melainkan terkikis perlahan melalui pola perilaku dan ucapan berulang dalam hubungan yang sulit dideteksi di awal.

Secara psikologi, perempuan yang tidak bisa dipercaya cenderung menggunakan frasa-frasa tertentu secara konsisten sebagai cara untuk menyembunyikan ketidakjujuran mereka.

Mengenali tanda-tanda linguistik ini penting agar seseorang bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tentang seberapa dalam kepercayaan yang layak diberikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut sembilan ucapan yang hampir selalu diulang oleh perempuan yang tidak bisa dipercaya dan menjadi sinyal peringatan yang tidak boleh diabaikan.

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1. "Aku tidak pernah bilang itu"

Sesekali lupa tentang apa yang pernah dikatakan adalah hal manusiawi yang bisa terjadi pada siapa saja dalam percakapan sehari-hari.

Masalah muncul ketika frasa ini menjadi strategi berulang untuk menghapus kenyataan bersama dan membuat orang lain mempertanyakan ingatan mereka sendiri.

Kepercayaan sangat bergantung pada realitas yang dibagikan bersama, dan ketika seseorang terus-menerus menulis ulang percakapan, hubungan menjadi sangat melelahkan.

2. "Kamu hanya berimajinasi"