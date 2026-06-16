Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.53 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini 7 Tanda Pasangan yang Sifatnya Egois dan Tidak Bakal Membuat Bahagia

Ilustrasi pasangan yang egois. (Freepik) - Image

Ilustrasi pasangan yang egois. (Freepik)

JawaPos.com – Pada tahap awal hubungan, segalanya sering terlihat ideal dan penuh kebahagiaan, namun seiring waktu, sikap pasangan bisa saja berubah dan menimbulkan kekecewaan, terutama jika ia cenderung egois.

Kebiasaan tersebut kerap muncul dari hal-hal kecil yang awalnya dianggap sepele, sehingga sering kali dimaafkan atau diabaikan.

Mengutip USU, berikut beberapa tanda yang menunjukkan bahwa pasangan Anda bersifat egois dan berpotensi tidak memberikan kebahagiaan dalam hubungan.

1. Dia sebenarnya tidak mendengarkanmu

Anda berbicara dan berbagi hal-hal penting, tetapi dia malah sibuk membuka ponselnya atau menjawab dengan singkat.

Ini mungkin tampak sepele, tetapi menjadi tanda ketidakpedulian.

Ketika seseorang tidak mendengarkan, ia tidak tertarik. Seiring waktu, ini menciptakan perasaan bahwa kata-kata Anda sama sekali tidak berarti.

2. Dia meremehkan perasaanmu

Saat Anda merasa sakit hati atau kesal, dia akan menjawab bahwa Anda berlebihan atau itu bukan apa-apa.

Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan memberikanmu hubungan yang bahagia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Memiliki 7 Tanda Ini, Kemungkinan Besar Anda Jauh Lebih Baik Sebagai Orang Tua daripada yang Anda Kira - Image
Parenting

Jika Anda Memiliki 7 Tanda Ini, Kemungkinan Besar Anda Jauh Lebih Baik Sebagai Orang Tua daripada yang Anda Kira

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.16 WIB

9 Ucapan yang Menjadi Tanda Perempuan Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan yang Menjadi Tanda Perempuan Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.46 WIB

5 Tanda Seseorang Pura-Pura Cerdas yang Terlihat saat Mereka Gugup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Tanda Seseorang Pura-Pura Cerdas yang Terlihat saat Mereka Gugup Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.14 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore