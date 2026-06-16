Jangan Salah Pilih, Ini 7 Tanda Pasangan yang Sifatnya Egois dan Tidak Bakal Membuat Bahagia

Ilustrasi pasangan yang egois. (Freepik)
JawaPos.com – Pada tahap awal hubungan, segalanya sering terlihat ideal dan penuh kebahagiaan, namun seiring waktu, sikap pasangan bisa saja berubah dan menimbulkan kekecewaan, terutama jika ia cenderung egois.
Kebiasaan tersebut kerap muncul dari hal-hal kecil yang awalnya dianggap sepele, sehingga sering kali dimaafkan atau diabaikan.
Mengutip USU, berikut beberapa tanda yang menunjukkan bahwa pasangan Anda bersifat egois dan berpotensi tidak memberikan kebahagiaan dalam hubungan.
1. Dia sebenarnya tidak mendengarkanmu
Anda berbicara dan berbagi hal-hal penting, tetapi dia malah sibuk membuka ponselnya atau menjawab dengan singkat.
Ini mungkin tampak sepele, tetapi menjadi tanda ketidakpedulian.
Ketika seseorang tidak mendengarkan, ia tidak tertarik. Seiring waktu, ini menciptakan perasaan bahwa kata-kata Anda sama sekali tidak berarti.
2. Dia meremehkan perasaanmu
Saat Anda merasa sakit hati atau kesal, dia akan menjawab bahwa Anda berlebihan atau itu bukan apa-apa.
Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan memberikanmu hubungan yang bahagia.
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