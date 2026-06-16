Jika Anda Memiliki 7 Tanda Ini, Kemungkinan Besar Anda Jauh Lebih Baik Sebagai Orang Tua daripada yang Anda Kira

JawaPos.Com - Banyak orang tua yang diam-diam bertanya pada dirinya sendiri apakah mereka sudah cukup baik dalam membesarkan anak.

Di tengah tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, rasa khawatir itu sangat wajar.

Tidak sedikit ayah dan ibu yang merasa bersalah karena pernah kehilangan kesabaran, membuat kesalahan, atau merasa belum mampu memberikan yang terbaik.

Padahal, menjadi orang tua yang baik bukan berarti selalu benar dalam setiap keputusan.

Tidak berarti selalu sabar, selalu tahu jawabannya, atau mampu memenuhi semua keinginan anak.

Orang tua yang hebat justru memahami bahwa membesarkan anak adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup.

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Menariknya, banyak tanda keberhasilan sebagai orang tua tidak terlihat dari prestasi besar atau kemewahan yang diberikan kepada anak.

Sebaliknya, tanda-tanda tersebut sering muncul dalam kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Dilansir dari Yourtango, jika Anda memiliki tujuh tanda berikut, kemungkinan besar Anda jauh lebih baik sebagai orang tua daripada yang selama ini Anda kira.

1. Anda Sering Memikirkan Apakah Sudah Menjadi Orang Tua yang Baik

Mungkin terdengar aneh, tetapi salah satu tanda orang tua yang baik adalah mereka sering mempertanyakan kualitas pengasuhannya sendiri.

Orang tua yang benar-benar tidak peduli biasanya jarang memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap anak.