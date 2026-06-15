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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 21.57 WIB

Sering Pusing? Ini 6 Tips Mengatasi Sakit Kepala yang Mudah Dilakukan

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sakit kepala merupakan salah satu keluhan kesehatan yang paling sering dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun obat pereda nyeri yang dijual bebas dapat membantu mengurangi gejala untuk sementara waktu, penggunaan yang terlalu sering tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam jangka panjang.

Tak banyak yang menyadari bahwa terdapat sejumlah metode alami yang dapat membantu meredakan sakit kepala tanpa harus bergantung pada obat-obatan.

Keluhan ini sendiri dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti stres, dehidrasi, kurang tidur, hingga terlalu lama menatap layar perangkat elektronik.

Bagi Anda yang sering mengalami sakit kepala dan ingin mencoba pendekatan non-obat, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman tersebut.

Mengutip English Jagran, berikut enam cara alami yang dapat membantu meredakan sakit kepala.

1. Hidrasi

Dehidrasi kronis merupakan penyebab umum sakit kepala.

Dehidrasi juga dapat memengaruhi konsentrasi dan meningkatkan rasa mudah tersinggung sehingga memperparah sakit kepala.

Minum air putih dapat meredakan sakit kepala dengan cepat dalam waktu setengah jam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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