Bantu Pikiran Lebih Tenang, Ini 5 Teh Herbal untuk Meredakan Stres

Ilustrasi: Teh herbal. (Pexels)
JawaPos.com – Di tengah rutinitas yang padat, tenggat waktu yang menumpuk, serta paparan layar yang hampir tak terhindarkan, banyak orang kerap mengalami stres, kecemasan, hingga gangguan tidur.
Kondisi ini membuat sebagian orang mencari cara alami untuk menenangkan diri, salah satunya melalui secangkir teh herbal hangat.
Berbagai campuran teh herbal diketahui mengandung senyawa alami yang dapat membantu menurunkan hormon stres serta mengembalikan keseimbangan emosional.
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Lebih dari sekadar minuman, teh herbal juga sering dianggap sebagai bagian dari ritual relaksasi yang membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang.
Kandungan antioksidan, adaptogen, serta aroma yang menenangkan menjadikan teh herbal pilihan populer untuk meredakan ketegangan.
Selain membantu tidur lebih nyenyak dan menurunkan kadar kortisol, teh herbal juga dapat memberikan efek menenangkan yang mendukung stabilitas emosi dan fisik secara alami.
Mengutip English Jagran, berikut lima jenis teh herbal yang dipercaya dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran.
1. Teh chamomile
Minuman ini dianggap sebagai teh utama untuk meredakan stres. Chamomile mengandung apigenin, antioksidan yang mengikat reseptor otak dan mendorong rasa kantuk serta mengurangi kecemasan.
Teh ini juga bantu meredakan gangguan pencernaan, yang sering menyertai stres.
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