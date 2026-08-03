7 Aturan yang Diterapkan Orang Bebas Stres saat Kerja Menurut Psikologi, Hidupnya Full Tenang

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang jarang mengalami stres kerja biasanya menerapkan aturan tertentu setiap hari.

Mereka tetap memiliki jadwal padat, tetapi mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan pekerjaan.

Kebiasaan ini membantu mereka tetap produktif tanpa harus merasa kewalahan sepanjang waktu.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), berikut tujuh aturan yang diterapkan orang tenang agar terhindar dari stres kerja.

1. Tidak menganggap semua masalah sebagai keadaan darurat

Sebagian orang bereaksi berlebihan setiap kali menerima email mendadak atau permintaan di menit terakhir.

Perubahan kecil pada jadwal terkadang terasa seperti bencana besar bagi mereka yang sudah sibuk.

Orang yang tenang biasanya berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap situasi yang terlihat mendesak.