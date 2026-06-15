5 Olahraga ini Bisa Jadi Pilihan untuk Lansia, Bantu Meningkatkan Kesehatan dan Mobilitas Sendi

Ilustrasi lansia (Pexels)
JawaPos.com – Kesehatan sendi cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
Kondisi ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kerusakan tulang rawan, berkurangnya cairan sinovial, serta melemahnya otot dan tulang di sekitar sendi.
Kombinasi hal tersebut dapat memengaruhi fleksibilitas, kekuatan, serta mobilitas tubuh secara keseluruhan.
Untuk membantu menjaga kesehatan sendi, terdapat sejumlah olahraga ringan yang dapat dilakukan oleh lansia. Aktivitas ini tidak hanya membantu pelumasan sendi, tetapi juga meningkatkan kekuatan otot, kelenturan, dan keseimbangan tubuh.
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Mengutip NDTV, berikut lima jenis olahraga yang direkomendasikan untuk membantu menjaga kesehatan dan mobilitas sendi pada lansia.
1. Lingkaran pergelangan kaki
Latihan ini membantu menjaga sendi pergelangan kaki tetap terlumasi, sehingga meningkatkan gerakan dan mengurangi kekakuan.
Untuk melakukan latihan ini, duduklah di kursi dengan punggung tegak.
Angkat satu kaki beberapa sentimeter dari lantai dan putar pergelangan kaki perlahan dalam satu lingkaran penuh, searah jarum jam sebanyak 10 kali, lalu putar berlawanan arah jarum jam sebanyak 10 kali lagi. Ulangi dengan kaki lainnya.
Gerakan ini meningkatkan sirkulasi darah di kaki bagian bawah dan membantu berjalan serta menjaga keseimbangan.
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