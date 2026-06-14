Polres Bogor Gelar Olahraga Bersama di CFD Cibinong, Sayur Gratis hingga Layanan SIM Diserbu Warga

JawaPos.com - Ribuan warga memadati kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (14/6/2026). Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi saat Polres Bogor menggelar olahraga bersama sebagai pembuka rangkaian Bhayangkara Fest dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan yang diinisiasi Polres Bogor bersama Bhayangkari Cabang Bogor itu mengubah suasana CFD menjadi pusat aktivitas masyarakat. Warga dari berbagai kalangan hadir untuk mengikuti senam massal sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan yang disediakan panitia.

Sejak pukul 06.00 WIB, area CFD sudah dipenuhi peserta yang bersiap mengikuti olahraga bersama. Suasana semakin meriah ketika instruktur senam mulai memandu gerakan dari panggung utama yang menjadi pusat kegiatan.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto turut bergabung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut. Ia berbaur dengan para peserta dari berbagai komunitas, mulai dari ibu-ibu, kalangan pemuda, hingga keluarga yang memanfaatkan CFD untuk berolahraga.

Menurut Wikha, olahraga bersama dipilih sebagai pembuka festival karena menjadi sarana efektif membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat. Melalui kegiatan yang santai dan penuh kebersamaan, komunikasi antara aparat dan warga dapat terjalin lebih cair.

“Melalui olahraga bersama di area CFD ini, kami ingin membangun tubuh yang sehat sekaligus komunikasi yang cair dengan masyarakat. Di momen Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Bogor ingin menunjukkan bahwa polisi adalah bagian tidak terpisahkan dari warga. Ketika kita sehat bersama, kita juga bisa menjaga lingkungan kita tetap aman bersama-sama,” ujar AKBP Wikha Ardilestanto seusai kegiatan senam, Minggu (14/06/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek olahraga. Momentum berkumpulnya ribuan warga juga dimanfaatkan untuk menghadirkan berbagai layanan publik dan program sosial yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Setelah senam berakhir, warga berbondong-bondong mengunjungi berbagai stan yang tersebar di area festival. Salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah program Sayur Berkah yang menyediakan 5 kuintal sayuran segar gratis hasil panen petani lokal.

Program tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga. Banyak peserta yang membawa pulang sayuran setelah mengikuti kegiatan olahraga bersama di area CFD.