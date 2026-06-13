Teknologi Terbaru Sepatu Lokal, Koleksi Fall/Winter yang Cocok untuk Olahraga

Ilustrasi sepatu olahraga.
JawaPos.com – Sepatu menjadi salah satu hal penting ketika berolahraga. Sebab, jika asal memilih sepatu, kegiatan olahraga bisa menjadi tidak nyaman karena kaki terasa sakit atau pegal. Tak heran, untuk menggaet pasar, produk sepatu kini bersaing menghadirkan teknologi terbaru.
Seperti yang terlihat dalam koleksi Fall/Winter Ardiles Performance. Sebagai brand lokal, Ardiles memperkuat posisinya dengan menghadirkan koleksi sepatuyang sudah melewati proses research and development yang berkelanjutan. Kali ini, Ardiles Performance juga menghadirkan sejumlah pengembangan teknologi baru, seperti pengembangan teknologi midsole.
Diungkapkan Head Strategist Markom Performance, Ilham Rizaldi, pengembangan teknologi midsole perlu dilakukan guna meningkatkan kenyamanan, performa, dan fitting. Selain itu, koleksi ini juga menggunakan material upper yang lebih ringan dan breathable.
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Pengembangan ini dilakukan untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih optimal bagi masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Dikatakan Ilham, fitting yang baik menjadi faktor penting karena kenyamanan akan memberikan efek berantai terhadap performa pengguna.
"Tujuan kami bukan hanya membuat produk yang relevan secara pasar, tetapi produk yang benar-benar dapat dipercaya performanya,” ujar Ilham baru-baru ini.
Pada Fall/Winter Session kali ini, Ardiles Performance juga menghadirkan sejumlah sepatu rilisan dan inovasi terbaru dari berbagai kategori olahraga. Misalnya untuk kategori sepatu trail running, Ardiles memperkenalkan Gerbera 3.0, sepatu trail run terbaru dengan teknologi sistem drainase air. Sistem ini
Sedangkan untuk sepatu basketball, ada kolaborasi terbaru Speedy Widy Retrodrive x Kevins Works, signature series milik Widyananta Putra Tedja. Koleksi ini memadukan elemen performa basket dengan pendekatan desain yang lebih ekspresif.
Sementara pada kategori sepatu running, Ardiles merilis colorway terbaru untuk supershoes pertamanya, Runergize, yang kini hadir dalam pilihan warna hitam.
Campaign ‘Move Your Way’
Move Your Way menjadi campaign sekaligus tagline utama brand yang menaungi dua lini utamanya, yaitu Ardiles Lifestyle dan Ardiles Performance. Campaign ini membawa pesan bahwa movement merupakan sesuatu yang personal, ditentukan oleh ritme, tujuan, dan cara masingmasing individu.
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