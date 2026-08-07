Tidak Perlu Ribet, Ini Cara Membuat Udang Goreng Serundeng Bawang yang Gurih

Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Udang goreng serundeng bawang bisa menjadi pilihan lauk sederhana dengan cita rasa yang istimewa. Perpaduan udang yang gurih dengan taburan bawang renyah menghasilkan aroma harum dan rasa yang menggugah selera.
Hidangan ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari menu makan siang hingga makan malam bersama keluarga. Selain rasanya lezat, cara membuatnya juga cukup praktis sehingga dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin memasak menu rumahan tanpa proses yang rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang mudah dibuat di rumah.
Baca Juga:Resep Garlic Soy Chicken with Bell Pepper, Olahan Paha Ayam Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi
Udang goreng serundeng bawang siap dinikmati sebagai lauk praktis dengan rasa gurih, aroma bawang yang kuat, serta tekstur renyah yang membuat makan semakin nikmat.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi