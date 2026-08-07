Tidak Perlu Ribet, Ini Cara Membuat Udang Goreng Serundeng Bawang yang Gurih

JawaPos.com – Udang goreng serundeng bawang bisa menjadi pilihan lauk sederhana dengan cita rasa yang istimewa. Perpaduan udang yang gurih dengan taburan bawang renyah menghasilkan aroma harum dan rasa yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari menu makan siang hingga makan malam bersama keluarga. Selain rasanya lezat, cara membuatnya juga cukup praktis sehingga dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin memasak menu rumahan tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang mudah dibuat di rumah.