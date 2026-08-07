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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.38 WIB

Tidak Perlu Ribet, Ini Cara Membuat Udang Goreng Serundeng Bawang yang Gurih

Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Udang goreng serundeng bawang bisa menjadi pilihan lauk sederhana dengan cita rasa yang istimewa. Perpaduan udang yang gurih dengan taburan bawang renyah menghasilkan aroma harum dan rasa yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari menu makan siang hingga makan malam bersama keluarga. Selain rasanya lezat, cara membuatnya juga cukup praktis sehingga dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin memasak menu rumahan tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan:

  • 300 gram udang
  • 10 siung bawang merah
  • 12 siung bawang putih
  • 2 sendok makan bumbu marinasi
  • 2 sendok makan ketumbar bubuk

Cara Membuat Udang Goreng Serundeng Bawang:

  1. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya masih agak kasar, kemudian sisihkan.
  2. Bersihkan udang terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan udang ke dalam wadah dan tambahkan bumbu marinasi serta ketumbar bubuk.
  3. Tuangkan bumbu bawang yang sudah dihaluskan ke dalam wadah berisi udang. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
  4. Panaskan minyak dalam panci atau wajan. Setelah minyak cukup panas, masukkan udang dan goreng menggunakan api sedang.
  5. Aduk sesekali agar udang matang merata dan bawang tidak mudah gosong.
  6. Setelah udang berubah warna dan matang sempurna, matikan api. Angkat udang goreng serundeng bawang lalu tiriskan.
  7. Sajikan udang goreng serundeng bawang bersama nasi putih hangat dan pelengkap sesuai selera.

Udang goreng serundeng bawang siap dinikmati sebagai lauk praktis dengan rasa gurih, aroma bawang yang kuat, serta tekstur renyah yang membuat makan semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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