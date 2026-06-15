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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 17.47 WIB

Tak Perlu Panik, Ini 5 Tips Meredakan Hidung Tersumbat

Ilustrasi hidung tersumbat/freepik - Image

Ilustrasi hidung tersumbat/freepik

JawaPos.com – Tingginya tingkat polusi udara serta kondisi cuaca yang tidak menentu membuat hidung tersumbat menjadi keluhan yang cukup sering dialami belakangan ini.

Selain itu, meningkatnya paparan virus juga dapat memicu peradangan pada mukosa hidung, sehingga memperparah rasa tidak nyaman.

Tidak hanya itu, kualitas udara yang buruk turut berperan dalam menimbulkan iritasi yang dapat memperburuk gejala hidung tersumbat.

Mengutip NDTV, berikut lima cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan hidung tersumbat dengan cepat.

1. Menghirup uap

Cara ini dapat meredakan hidung tersumbat dengan bertindak sebagai pelembap dan menghangatkan saluran hidung

Caranya: Hirup uapnya dengan menggunakan handuk panjang untuk menutupi wadah air panas.

Pastikan handuknya nyaman dan cukup besar untuk menutupi wadah berisi air panas sehingga uapnya dapat terperangkap di dalamnya untuk dihirup.

Sangat penting beristirahat karena uap panas mungkin sedikit tidak nyaman untuk dihadapi dalam jangka waktu lama.

Berhati-hatilah saat mencelupkan handuk ke dalam air panas sebab luka bakar yang tidak disengaja saat menghirup uap sering terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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