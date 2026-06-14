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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 14 Juni 2026 | 15.03 WIB

11 Tips Renovasi Rumah dengan Hemat dan Anggaran Minim Tanpa Menghabiskan Uang Banyak

Tips renovasi rumah dengan hemat dan anggaran minim / foto : Magnific/ stockking - Image

Tips renovasi rumah dengan hemat dan anggaran minim / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Renovasi rumah sering dianggap membutuhkan anggaran minim yang besar, padahal banyak perubahan paling berkesan justru bisa dicapai dengan cara yang jauh lebih hemat.

Tips interior terbaik hampir selalu menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara intentional bisa mengubah tampilan dan fungsi ruangan secara signifikan.

Orang yang frugal membuktikan bahwa meningkatkan kualitas hunian bukan soal berapa banyak yang dibelanjakan, melainkan soal seberapa cerdas pilihan yang dibuat.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (14/6), berikut  sebelas cara yang digunakan orang-orang hemat untuk mempercantik rumah mereka tanpa harus mengeluarkan uang sebesar yang kebanyakan orang bayangkan.

1. Memperbarui apa yang sudah dimiliki sebelum membeli yang baru

Sebelum mengganti furnitur atau dekorasi, periksa terlebih dahulu apa yang bisa dibersihkan, diperbaiki, dicat ulang, atau dimodifikasi dengan sentuhan baru.

Barang yang terlihat usang sering kali bisa terlihat sangat berbeda hanya dengan penggantian hardware kecil atau lapisan cat baru yang segar.

2. Prioritaskan pencahayaan sebagai langkah pertama

Pencahayaan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada suasana ruangan dibandingkan kebanyakan elemen dekorasi lainnya yang jauh lebih mahal harganya.

Para ahli desain interior secara konsisten menyebut pencahayaan sebagai salah satu cara paling hemat untuk meningkatkan tampilan rumah karena memengaruhi segalanya dari persepsi warna hingga kenyamanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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