9 Alasan Ikan Harus Ada dalam Menu Makan Dua Kali Seminggu

JawaPos.com – Ikan bukan hanya produk yang lezat, tetapi juga makanan super yang mampu mencegah penyakit serius dan meningkatkan fungsi otak.
Ikan berlemak merupakan salah satu sumber terkaya asam lemak omega-3, protein berkualitas tinggi, vitamin D, dan mineral penting.
Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan.
Melansir healthline, berikut 9 alasan mengapa ikan harus ada dalam menu makanan Anda setidaknya dua kali seminggu.
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1. Mengandung nutrisi penting
Ikan merupakan sumber protein, yodium, dan selenium yang ideal.
Para ahli merekomendasikan untuk mengonsumsi sekitar 200 gram ikan berlemak setidaknya dua kali seminggu untuk memenuhi kebutuhan omega-3 tubuh secara penuh.
2. Melindungi dari serangan jantung dan stroke
Sebuah tinjauan studi ilmiah tahun 2020 menemukan bahwa asam lemak omega-3 efektif mendukung kesehatan pembuluh darah.
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