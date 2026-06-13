9 Alasan Ikan Harus Ada dalam Menu Makan Dua Kali Seminggu

ilustrasi menu ikan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ikan bukan hanya produk yang lezat, tetapi juga makanan super yang mampu mencegah penyakit serius dan meningkatkan fungsi otak.

Ikan berlemak merupakan salah satu sumber terkaya asam lemak omega-3, protein berkualitas tinggi, vitamin D, dan mineral penting.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan.

Melansir healthline, berikut 9 alasan mengapa ikan harus ada dalam menu makanan Anda setidaknya dua kali seminggu.

1. Mengandung nutrisi penting

Ikan merupakan sumber protein, yodium, dan selenium yang ideal.

Para ahli merekomendasikan untuk mengonsumsi sekitar 200 gram ikan berlemak setidaknya dua kali seminggu untuk memenuhi kebutuhan omega-3 tubuh secara penuh.

2. Melindungi dari serangan jantung dan stroke