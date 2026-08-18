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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.56 WIB

6 Alasan Bagaimana Rasa Percaya Diri Berlebihan Menyebabkan Seseorang Abai Akan Adanya Bahaya

seseorang yang percaya diri berlebihan./Magnific/KamranAydinov - Image

seseorang yang percaya diri berlebihan./Magnific/KamranAydinov

JawaPos.com - Rasa percaya diri pada dasarnya merupakan hal yang positif. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri biasanya lebih berani mengambil keputusan, menghadapi tantangan, menyampaikan pendapat, dan mencoba hal-hal baru.

Dalam kadar yang sehat, kepercayaan diri dapat membantu seseorang berkembang dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Namun, kepercayaan diri juga dapat berubah menjadi sesuatu yang berisiko apabila kadarnya berlebihan. Ketika seseorang terlalu yakin terhadap kemampuan dirinya, ia dapat mulai menganggap bahwa dirinya mampu mengendalikan hampir semua keadaan.

Akibatnya, berbagai tanda bahaya yang seharusnya diperhatikan justru dianggap sepele, dilebih-lebihkan oleh orang lain, atau bahkan tidak dianggap sama sekali.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan sejumlah bias kognitif dan mekanisme psikologis yang membuat seseorang menilai risiko secara tidak objektif.

Masalahnya bukan sekadar "terlalu percaya diri", tetapi bagaimana keyakinan terhadap kemampuan diri dapat memengaruhi cara seseorang membaca situasi, memperkirakan kemungkinan buruk, dan mengambil keputusan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat enam alasan mengapa rasa percaya diri yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi abai terhadap adanya bahaya.

1. Terlalu Yakin Bahwa Dirinya Mampu Mengendalikan Situasi

Salah satu penyebab utama seseorang mengabaikan bahaya adalah keyakinan bahwa dirinya dapat mengendalikan keadaan.

Orang yang terlalu percaya diri cenderung berpikir, "Saya tahu apa yang saya lakukan," "Saya pasti bisa mengatasinya," atau "Kalau terjadi sesuatu, saya bisa mengendalikan situasinya." Keyakinan seperti ini sebenarnya dapat menjadi sumber motivasi. Namun, jika terlalu kuat, keyakinan tersebut dapat membuat seseorang meremehkan faktor-faktor yang berada di luar kendalinya.

Editor: Hanny Suwindari
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