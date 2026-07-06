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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 16.39 WIB

5 Hal yang Sebaiknya Tidak Dilihat Usai Bangun Tidur, Apa Saja?

ilustrasi orang yang bangun tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang bangun tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Cara seseorang memulai pagi dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya aktivitas sepanjang hari. Karena itu, banyak orang memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sesaat setelah bangun tidur.

Menurut pandangan astrologi dan spiritual, objek atau hal pertama yang dilihat di pagi hari diyakini dapat memengaruhi energi, keberuntungan, semangat, hingga suasana hati. Ada yang dianggap membawa pengaruh positif, tetapi ada pula yang dipercaya memberikan dampak kurang baik.

Merujuk pada laporan Times of India, terdapat lima hal yang disarankan untuk dihindari sesaat setelah membuka mata di pagi hari karena dipercaya dapat memengaruhi energi dan keberuntungan sepanjang hari.

1. Layar handphone atau komputer

Sebelum Anda sempat berpikir, mengecek ponsel di pagi hari akan membebani pikiran dengan notifikasi, informasi, dan ketegangan, serta membuat stres. 

Melihat email atau media sosial di pagi hari bisa jadi sangat membebani dan berdampak negatif pada hari Anda.

Hal itu merusak hubungan spiritual dan mengacaukan energi alami. Setelah bangun tidur, cobalah untuk tidak mengecek layar setidaknya selama setengah jam.

2. Wadah atau peralatan kosong

Panci, piring, atau bejana kosong dipercaya membawa kemiskinan dan kekurangan ke dalam hidup. Ini adalah metode simbolis untuk mengomunikasikan ke alam bawah sadar bahwa Anda memulai hari dengan perasaan hampa atau penuh keinginan.

Melihat wastafel penuh piring bisa membuat stres dan kesal. Bersihkan piring Anda sesegera mungkin di pagi hari atau cobalah mencucinya pada malam sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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