5 Hal yang Sebaiknya Tidak Pernah Dibicarakan saat Kencan Pertama, Apa Saja?

ilustrasi orang yang berkencan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kencan bukanlah wawancara kerja atau pengakuan dosa, meskipun terkadang rasanya beberapa orang tidak memahami hal itu.

Alih-alih saling menggoda dan mengenal satu sama lain, Anda tiba-tiba mendengarkan cerita tentang mantan, sesi terapi, dan bagaimana akan membagi anggaran di masa depan.

Awal seperti itu dapat merusak bahkan hubungan yang paling menjanjikan sekalipun.

Melansir verywellmind, berikut lima hal yang sebaiknya tidak dibicarakan pada saat kencan pertama.

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1. Komentar spontan atau menghakimi

Penting untuk memiliki filter dan menahan diri untuk tidak langsung mengatakan apa pun yang terlintas di pikiran, terutama pada kencan pertama.

Hindari membuat komentar yang menghakimi atau negatif tentang hal-hal seperti pakaian, pilihan makanan, penampilan, pekerjaan, atau masa lalu pasangan kencan Anda.

Bahkan candaan yang bersifat main-main pun bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman sebelum mereka memahami selera humor Anda.