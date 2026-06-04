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Kamis, 4 Juni 2026 | 22.52 WIB

3 Weton yang Nasibnya Berubah Drastis di Tahun 2026, Bisnis Melaju Kencang Sampai Jadi Bos Besar Dadakan

Ilustrasi weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang (Pexels) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang (Pexels)

JawaPos.com - Perjalanan hidup memanglah tidak pernah ada yang tahu bagaimana akan berlangsung.

Selama prosesnya, banyak sekali kejadian yang mungkin terjadi baik itu sifatnya menguntungkan atau merugikan.

Menurut primbon Jawa, tahun 2026 ini dimungkinkan akan jadi periode penuh keberuntungan bagi sebagian orang khususnya yang merintis nasib menjadi pengusaha.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang hingga bisa menjadi bos besar dadakan.

1. Weton Minggu Pon 

Dalam perhitungan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Minggu Pon punya potensi besar untuk mengubah nasib di tahun 2026.

Dalam waktu dekat, mereka dimungkinkan memperoleh peluang bisnis yang baik di mana bila dapat dimanfaatkan akan seketika memberikan dampak signifikan.

Kerja sama dengan pengusaha lain bisa jadi salah satu jalan yang dapat membuka pintu rezeki makin lebar.

Di sisi lain, karakter yang tekun, bisa mengendalikan diri, dan ketegasan jadi alasan mengapa mereka bisa sukses menjadi pengusaha.

2. Weton Senin Kliwon 

Editor: Candra Mega Sari
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