3 Weton yang Nasibnya Berubah Drastis di Tahun 2026, Bisnis Melaju Kencang Sampai Jadi Bos Besar Dadakan

Ilustrasi weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang (Pexels)
JawaPos.com - Perjalanan hidup memanglah tidak pernah ada yang tahu bagaimana akan berlangsung.
Selama prosesnya, banyak sekali kejadian yang mungkin terjadi baik itu sifatnya menguntungkan atau merugikan.
Menurut primbon Jawa, tahun 2026 ini dimungkinkan akan jadi periode penuh keberuntungan bagi sebagian orang khususnya yang merintis nasib menjadi pengusaha.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan nasibnya berubah drastis di tahun 2026 berkat bisnis yang melaju kencang hingga bisa menjadi bos besar dadakan.
Baca Juga: 3 Weton yang Tabungannya Banyak Meningkat di Tahun 2026, Hartanya Sampai Tersebar di Mana-Mana
1. Weton Minggu Pon
Dalam perhitungan primbon Jawa, mereka yang lahir dengan weton Minggu Pon punya potensi besar untuk mengubah nasib di tahun 2026.
Dalam waktu dekat, mereka dimungkinkan memperoleh peluang bisnis yang baik di mana bila dapat dimanfaatkan akan seketika memberikan dampak signifikan.
Kerja sama dengan pengusaha lain bisa jadi salah satu jalan yang dapat membuka pintu rezeki makin lebar.
Di sisi lain, karakter yang tekun, bisa mengendalikan diri, dan ketegasan jadi alasan mengapa mereka bisa sukses menjadi pengusaha.
2. Weton Senin Kliwon
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya