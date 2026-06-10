10 Kebiasaan yang Memperlambat Metabolisme, Mempengaruhi Berat Badan hingga Kesehatan

JawaPos.com - Metabolisme yang lambat adalah salah satu penyebab utama kenaikan berat badan dan kelelahan kronis yang sering tidak disadari oleh banyak orang.

Berbagai kebiasaan yang tampak sepele ternyata memiliki dampak nyata pada kemampuan tubuh membakar kalori dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Studi tahun 2022 mengonfirmasi bahwa kebiasaan sehari-hari yang salah bisa secara signifikan memperlambat metabolisme dan memperburuk kondisi fisik seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut 10 kesalahan umum yang tanpa disadari terus-menerus memperlambat metabolisme dan cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

1. Tidak makan cukup kalori

Ketika asupan kalori terlalu rendah, tubuh masuk ke mode kelaparan dan memperlambat metabolisme untuk menyimpan energi dari sedikit makanan yang masuk.

Pastikan kamu mengonsumsi minimal 1.400 kalori per hari agar tubuh memiliki cukup bahan bakar untuk berfungsi secara optimal sepanjang hari.

Makan dalam porsi kecil namun lebih sering sepanjang hari adalah strategi efektif untuk menjaga metabolisme tetap aktif dan bekerja secara konsisten.

2. Kurang tidur