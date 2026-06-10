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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 11 Juni 2026 | 06.31 WIB

Perlu Diketahui! 10 Kebiasaan Memperlambat Metabolisme, Mempengaruhi Berat Badan hingga Kesehatan

Ilustrasi aneka makanan (Freepik) - Image

Ilustrasi aneka makanan (Freepik)

JawaPos.com – Metabolisme yang lambat adalah salah satu penyebab utama kenaikan berat badan dan kelelahan kronis yang sering tidak disadari oleh banyak orang.

Berbagai kebiasaan yang tampak sepele ternyata memiliki dampak nyata pada kemampuan tubuh membakar kalori dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Studi tahun 2022 mengonfirmasi bahwa kebiasaan sehari-hari yang salah bisa secara signifikan memperlambat metabolisme dan memperburuk kondisi fisik seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (10/6), berikut  sepuluh kesalahan umum yang tanpa disadari terus-menerus memperlambat metabolisme dan cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

1. Tidak makan cukup kalori

Ketika asupan kalori terlalu rendah, tubuh masuk ke mode kelaparan dan memperlambat metabolisme untuk menyimpan energi dari sedikit makanan yang masuk.

Pastikan kamu mengonsumsi minimal 1.400 kalori per hari agar tubuh memiliki cukup bahan bakar untuk berfungsi secara optimal sepanjang hari.

Makan dalam porsi kecil namun lebih sering sepanjang hari adalah strategi efektif untuk menjaga metabolisme tetap aktif dan bekerja secara konsisten.

2. Kurang tidur

Kurang tidur menyebabkan tubuh menggunakan lebih sedikit energi dan bergerak lebih lambat, yang secara langsung berdampak pada jumlah kalori yang dibakar.

Editor: Hanny Suwindari
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