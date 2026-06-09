5 Faktor Utama yang Membuat Gen Z Menjauh dari Nilai Generasi Sebelumnya

JawaPos.com – Generasi Z atau Gen Z dinilai semakin sulit menerapkan prinsip hidup yang dianut generasi sebelumnya karena menghadapi kondisi sosial yang berbeda.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental, yang membuat mereka lebih selektif dalam menentukan pilihan hidup dan pekerjaan.

Lahir pada rentang 1997 hingga 2012, Gen Z tumbuh di tengah era yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk menantang tradisi lama serta membangun jalan hidup sendiri yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masa kini.

Berikut 5 alasan gen z sulit menerapkan prinsip generasi sebelumnya dalam menjalani kehidupan, seperti dilansir dari laman YourTango.

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1. Mengutamakan Kesehatan Mental

Generasi yang lebih tua dibesarkan dengan mentalitas tangguh. Mereka memiliki stigma terhadap terapi, sehingga mereka menghindari kerja keras yang terlibat dalam kesadaran emosional dan ketersediaan.

Gen Z jauh lebih terhubung dengan perasaan mereka daripada generasi yang lebih tua. Mereka secara aktif menolak gagasan bahwa menjalani terapi berarti ada yang salah dengan mereka.

Generasi Z melihat terapi sebagai jalan untuk mengenal diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Mereka ingin melepaskan diri dari trauma generasi dan membangun kecerdasan emosional mereka, karena berhubungan dengan dunia batin mereka memungkinkan mereka memasuki dunia dengan cara yang penuh kesadaran.

Salah satu survei mengungkapkan bahwa Gen Z merasakan lebih banyak stres daripada generasi yang lebih tua serta mengatakan bahwa sebagian stres Gen Z berasal dari transisi umum, seperti mengelola keuangan mereka sendiri dan membuat keputusan tentang karier mereka.