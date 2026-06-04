Jangan Abaikan! Ini 12 Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Mengalami Migrain

JawaPos.com - Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan produktivitas, bahkan memengaruhi kualitas hidup.
Berbagai faktor seperti pola tidur, stres, makanan, cuaca, hingga kebiasaan sehari-hari dapat memicu serangan migrain.
Karena itu, penting untuk mengetahui apa saja yang sebaiknya dilakukan dan dihindari agar migrain tidak mudah kambuh.
Dikutip dari laman WebMD, berikut hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengalami migrain.
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1. Jaga Pola Tidur Tetap Konsisten
Tidur memiliki hubungan erat dengan migrain. Kurang tidur maupun tidur berlebihan sama-sama dapat memicu serangan sakit kepala.
Oleh karena itu, usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Menjaga ritme tidur yang stabil dapat membantu mengurangi risiko migrain kambuh.
2. Jangan Melewatkan Waktu Makan
Menunda atau melewatkan makan dapat menyebabkan kadar gula darah turun. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu migrain bagi banyak orang.
Pastikan Anda mengonsumsi makanan secara teratur agar tubuh dan otak mendapatkan energi yang cukup sepanjang hari.
3. Batasi Konsumsi Kafein
Kafein memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan migrain. Dalam jumlah tertentu, kafein dapat membantu meningkatkan efektivitas obat pereda nyeri.
Namun, konsumsi berlebihan justru berisiko memicu sakit kepala berulang. Jika Anda sensitif terhadap kafein, sebaiknya batasi asupannya dan perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya.
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