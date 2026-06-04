Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.35 WIB

Jangan Abaikan! Ini 12 Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Saat Mengalami Migrain

Ilustrasi migrain (Magnific/syda_productions)

JawaPos.com - Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan produktivitas, bahkan memengaruhi kualitas hidup.

Berbagai faktor seperti pola tidur, stres, makanan, cuaca, hingga kebiasaan sehari-hari dapat memicu serangan migrain.

Karena itu, penting untuk mengetahui apa saja yang sebaiknya dilakukan dan dihindari agar migrain tidak mudah kambuh.

Dikutip dari laman WebMD, berikut hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengalami migrain.

1. Jaga Pola Tidur Tetap Konsisten

Tidur memiliki hubungan erat dengan migrain. Kurang tidur maupun tidur berlebihan sama-sama dapat memicu serangan sakit kepala.

Oleh karena itu, usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Menjaga ritme tidur yang stabil dapat membantu mengurangi risiko migrain kambuh.

2. Jangan Melewatkan Waktu Makan

Menunda atau melewatkan makan dapat menyebabkan kadar gula darah turun. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu migrain bagi banyak orang.

Pastikan Anda mengonsumsi makanan secara teratur agar tubuh dan otak mendapatkan energi yang cukup sepanjang hari.

3. Batasi Konsumsi Kafein

Kafein memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan migrain. Dalam jumlah tertentu, kafein dapat membantu meningkatkan efektivitas obat pereda nyeri.

Namun, konsumsi berlebihan justru berisiko memicu sakit kepala berulang. Jika Anda sensitif terhadap kafein, sebaiknya batasi asupannya dan perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
13 Tips Ilmiah agar Buah dan Sayuran Tetap Segar Lebih Lama dan Tetap Bernutrisi - Image
Lifestyle

13 Tips Ilmiah agar Buah dan Sayuran Tetap Segar Lebih Lama dan Tetap Bernutrisi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.36 WIB

Seni Memperlambat Tempo: 10 Cara Sederhana untuk Menemukan Kedamaian di Dunia yang Sibuk - Image
Kepribadian

Seni Memperlambat Tempo: 10 Cara Sederhana untuk Menemukan Kedamaian di Dunia yang Sibuk

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.29 WIB

6 Tips Ampuh Meredakan Sakit Kepala Tanpa Obat, Apa Saja? - Image
Lifestyle

6 Tips Ampuh Meredakan Sakit Kepala Tanpa Obat, Apa Saja?

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.40 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore