Cara Menggoreng Bawang Merah agar Renyah, Tidak Pahit, dan Tahan Lama

Bawang Goreng (Instagram @mattan_chai)
JawaPos.com – Bawang goreng bukan sekadar pelengkap hidangan, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting yang mampu menambah aroma dan cita rasa berbagai masakan khas Indonesia. Mulai dari soto, nasi goreng, bubur ayam, hingga aneka lauk rumahan terasa semakin nikmat dengan taburan bawang goreng yang renyah.
Namun, menghasilkan bawang goreng yang garing, berwarna keemasan, dan tahan lama tidak bisa dilakukan sembarangan. Kesalahan seperti menggunakan api terlalu besar, mengiris bawang dengan ketebalan yang tidak merata, atau proses penirisan yang kurang maksimal sering membuat bawang cepat gosong maupun melempem.
Bagi Anda yang ingin membuat bawang goreng renyah, tidak mudah melempem, dan tetap awet saat disimpan, ada beberapa tips sederhana yang patut dicoba.
Dirangkum dari Radar Madiun (JawaPos Group), berikut sejumlah cara yang dapat membantu menghasilkan bawang goreng dengan tekstur renyah dan cita rasa yang maksimal.
1. Pilih Bawang Merah Berkualitas
Langkah pertama dimulai dari bahan. Gunakan bawang merah segar berukuran sedang dengan kulit kering dan padat. Hindari bawang kecil atau layu karena mudah gosong saat digoreng.
Iris setipis mungkin menggunakan pisau tajam atau alat pengiris. Ketebalan yang seragam membantu proses penggorengan berjalan merata, tanpa risiko gosong sebagian.
2. Rendam dalam Air Garam
Rendam irisan bawang dalam air garam selama 10–15 menit. Cara ini membantu mengurangi kadar air sekaligus memberi rasa gurih alami.
Setelah itu, tiriskan dan keringkan sempurna sebelum digoreng. Bawang yang masih basah akan meletup saat masuk minyak dan menyerap minyak lebih banyak.
3. Goreng dengan Minyak Banyak dan Api Sedang
Pastikan bawang bisa 'berenang' dalam minyak agar tidak saling menempel. Gunakan api sedang dan aduk perlahan selama proses penggorengan.
Begitu warnanya berubah menjadi kuning keemasan, segera angkat. Jangan tunggu sampai kecokelatan karena proses pematangan masih berlangsung meski sudah ditiriskan.
4. Dinginkan Sebelum Disimpan
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!