11 Perilaku Awal Secara Psikologi Mengungkap Seseorang akan Kaya dan Sukses Finansial

Kesalahan parenting yang dihindari orang tua cerdas demi masa depan anak kata psikologi (Magnific/ prostooleh)
JawaPos.com – Kekayaan dan sukses finansial jarang terjadi secara tiba-tiba karena hampir selalu diawali oleh perilaku kecil yang bisa diamati sejak dini.
Secara psikologi, cara seseorang mengelola waktu, tantangan, dan hubungannya dengan orang lain adalah indikator kuat tentang ke mana hidupnya akan melangkah.
Orang-orang yang akhirnya berhasil membangun kekayaan nyata hampir selalu bertindak berbeda jauh sebelum ada hasil konkret yang bisa mereka tunjukkan.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut sebelas perilaku awal yang secara konsisten membedakan mereka yang akan menjadi kaya dari mereka yang akan terus berjuang di tempat yang sama.
1. Percaya bahwa mereka mampu membangun kehidupan yang lebih baik
Kepercayaan diri yang tulus bukan soal pengakuan dari luar, melainkan tentang memahami kekuatan sendiri dan menggunakannya secara konsisten setiap hari.
Orang yang benar-benar percaya pada kemampuannya tahu nilai dirinya bahkan ketika belum ada yang memuji atau mengakui pencapaiannya.
Mereka selalu berusaha meningkatkan diri dan membiarkan rasa harga diri yang kuat memandu setiap keputusan yang mereka ambil dalam hidup.
2. Memperlakukan tantangan sebagai kesempatan untuk belajar
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan