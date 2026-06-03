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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 02.15 WIB

11 Perilaku Awal Secara Psikologi Mengungkap Seseorang akan Kaya dan Sukses Finansial

Kesalahan parenting yang dihindari orang tua cerdas demi masa depan anak kata psikologi (Magnific/ prostooleh) - Image

Kesalahan parenting yang dihindari orang tua cerdas demi masa depan anak kata psikologi (Magnific/ prostooleh)

JawaPos.com – Kekayaan dan sukses finansial jarang terjadi secara tiba-tiba karena hampir selalu diawali oleh perilaku kecil yang bisa diamati sejak dini.

Secara psikologi, cara seseorang mengelola waktu, tantangan, dan hubungannya dengan orang lain adalah indikator kuat tentang ke mana hidupnya akan melangkah.

Orang-orang yang akhirnya berhasil membangun kekayaan nyata hampir selalu bertindak berbeda jauh sebelum ada hasil konkret yang bisa mereka tunjukkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut sebelas perilaku awal yang secara konsisten membedakan mereka yang akan menjadi kaya dari mereka yang akan terus berjuang di tempat yang sama.

1. Percaya bahwa mereka mampu membangun kehidupan yang lebih baik

Kepercayaan diri yang tulus bukan soal pengakuan dari luar, melainkan tentang memahami kekuatan sendiri dan menggunakannya secara konsisten setiap hari.

Orang yang benar-benar percaya pada kemampuannya tahu nilai dirinya bahkan ketika belum ada yang memuji atau mengakui pencapaiannya.

Mereka selalu berusaha meningkatkan diri dan membiarkan rasa harga diri yang kuat memandu setiap keputusan yang mereka ambil dalam hidup.

2. Memperlakukan tantangan sebagai kesempatan untuk belajar

Editor: Novia Tri Astuti
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