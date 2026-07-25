7 Perilaku yang Dianggap Orang Tua sebagai Tanda Kasih Sayang, tetapi Justru Bisa Membuat Anak Trauma Menurut Psikologi

seseorang yang membuat anak trauma / foto: Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka bekerja keras, memberikan pendidikan terbaik, melindungi anak dari berbagai bahaya, hingga berusaha memastikan masa depan anak berjalan dengan baik. Namun, niat baik saja tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.

Dalam dunia psikologi, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa perilaku yang selama ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang atau cara mendidik yang benar justru dapat meninggalkan luka emosional yang bertahan hingga dewasa. Trauma masa kecil tidak selalu berasal dari kekerasan fisik. Terkadang, trauma muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan secara berulang dan dianggap "normal" oleh keluarga maupun lingkungan.



Anak yang mengalami trauma emosional sering kali tumbuh menjadi pribadi yang sulit percaya diri, takut mengambil keputusan, kesulitan membangun hubungan yang sehat, bahkan rentan mengalami kecemasan dan depresi ketika dewasa.



Dilansir dari pada Sabtu (25/7), terdapat tujuh perilaku yang sering dilakukan orang tua dengan niat baik, tetapi menurut psikologi berpotensi menimbulkan trauma pada anak.



1. Terlalu Melindungi Anak dari Semua Kesulitan



Banyak orang tua percaya bahwa melindungi anak dari segala bentuk kesulitan adalah bukti kasih sayang. Mereka selalu turun tangan ketika anak menghadapi masalah, menyelesaikan setiap konflik, bahkan mengambil alih tanggung jawab anak agar tidak merasa kecewa.



Padahal, psikologi perkembangan menjelaskan bahwa anak membutuhkan kesempatan untuk menghadapi tantangan sesuai usianya. Ketika semua masalah selalu diselesaikan oleh orang tua, anak kehilangan kesempatan belajar menghadapi kegagalan, mengelola emosi, dan menemukan solusi.



Akibatnya, saat dewasa mereka bisa menjadi pribadi yang mudah cemas, takut mencoba hal baru, dan sangat bergantung pada orang lain.



Yang lebih sehat: Dampingi anak ketika menghadapi masalah, tetapi biarkan mereka belajar menyelesaikannya sendiri dengan bimbingan yang sesuai.



2. Memaksa Anak Selalu Menjadi yang Terbaik



Tidak sedikit orang tua yang terus mendorong anak agar selalu menjadi juara kelas, memperoleh nilai sempurna, atau unggul dalam berbagai bidang. Tujuannya memang agar anak memiliki masa depan yang cerah.



Namun, jika setiap pencapaian selalu dianggap belum cukup, anak akan tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya hanya berharga ketika berhasil.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai conditional self-worth, yaitu harga diri yang bergantung pada prestasi.



Dampaknya, anak dapat mengalami perfeksionisme, takut gagal, mudah stres, bahkan merasa dirinya tidak layak dicintai ketika melakukan kesalahan.



Yang lebih sehat: Berikan apresiasi pada proses, usaha, dan ketekunan anak, bukan hanya hasil akhirnya.



3. Membandingkan Anak dengan Saudara atau Anak Lain



Kalimat seperti:



"Lihat kakakmu, nilainya selalu bagus."



"Kenapa kamu tidak bisa seperti temanmu?"



Mungkin terdengar sederhana, tetapi menurut psikologi, kebiasaan membandingkan anak dapat melukai konsep dirinya.



Anak mulai merasa dirinya tidak cukup baik dan percaya bahwa kasih sayang orang tua harus diperjuangkan dengan menjadi seperti orang lain.



Dalam jangka panjang, mereka rentan mengalami rasa rendah diri, iri terhadap pencapaian orang lain, dan kesulitan mengenali kelebihan dirinya sendiri.



Yang lebih sehat: Fokuslah pada perkembangan anak dibandingkan membandingkannya dengan orang lain.



4. Mengontrol Semua Keputusan Anak



Sebagian orang tua merasa lebih berpengalaman sehingga ingin menentukan hampir semua pilihan anak, mulai dari jurusan sekolah, hobi, pertemanan, hingga pekerjaan.



Niatnya mungkin agar anak tidak salah langkah.



Namun, ketika anak tidak pernah diberi kesempatan mengambil keputusan sendiri, mereka akan kesulitan membangun kemandirian.



Menurut teori Self-Determination, manusia membutuhkan otonomi agar dapat berkembang secara sehat.



Kurangnya kesempatan memilih dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang takut mengambil keputusan, mudah dipengaruhi orang lain, dan tidak percaya pada kemampuannya sendiri.



Yang lebih sehat: Libatkan anak dalam pengambilan keputusan sesuai tingkat usianya agar rasa percaya dirinya berkembang.



5. Mengabaikan Perasaan Anak karena Dianggap Sepele



Kalimat seperti:



"Ah, cuma begitu saja kok nangis."



"Jangan cengeng."



"Kamu terlalu sensitif."



Sering kali diucapkan dengan maksud menenangkan anak. Sayangnya, kalimat tersebut justru mengajarkan bahwa emosi mereka tidak penting.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional invalidation, yaitu ketika perasaan seseorang terus-menerus dianggap tidak valid.



Akibatnya, anak belajar memendam emosi, kesulitan mengenali perasaannya sendiri, bahkan kesulitan membangun hubungan emosional yang sehat saat dewasa.



Yang lebih sehat: Dengarkan perasaan anak terlebih dahulu sebelum memberikan solusi.



6. Menggunakan Rasa Bersalah sebagai Alat Mendidik



Beberapa orang tua sering berkata:



"Mama capek bekerja demi kamu."



"Kalau bukan karena kamu, hidup Ayah pasti lebih mudah."



"Kamu bikin Mama sedih."



Meskipun bertujuan membuat anak patuh, ucapan seperti ini dapat menanamkan rasa bersalah yang berlebihan.



Anak akhirnya merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tuanya.



Saat dewasa, mereka cenderung sulit mengatakan "tidak", selalu ingin menyenangkan orang lain (people pleaser), dan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.



Yang lebih sehat: Ajarkan tanggung jawab tanpa membebankan emosi orang tua kepada anak.



7. Memberikan Kasih Sayang Hanya Saat Anak Berperilaku Baik



Ada orang tua yang menjadi hangat hanya ketika anak berprestasi atau patuh. Sebaliknya, ketika anak melakukan kesalahan, mereka mendiamkan, mengabaikan, atau menarik perhatian dan kasih sayang.



Anak akhirnya belajar bahwa cinta harus diperoleh melalui perilaku tertentu.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan dalam hubungan (anxious attachment), ketakutan ditolak, serta kebutuhan berlebihan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.



Yang lebih sehat: Pisahkan perilaku anak dengan nilai dirinya. Kesalahan perlu diperbaiki, tetapi kasih sayang tidak seharusnya bersyarat.



Mengapa Trauma Masa Kecil Bisa Bertahan hingga Dewasa?



Otak anak masih berada dalam tahap perkembangan. Pengalaman yang berulang, terutama yang melibatkan hubungan dengan orang tua, akan membentuk cara mereka memandang diri sendiri dan dunia.



Jika anak terus-menerus merasa tidak didengar, tidak cukup baik, atau hanya dicintai ketika memenuhi harapan tertentu, pola tersebut dapat terbawa hingga dewasa.



Trauma tidak selalu berarti mengalami kekerasan ekstrem. Dalam psikologi, pengalaman emosional yang terus terjadi dan membuat anak merasa tidak aman, tidak dihargai, atau tidak dicintai juga dapat meninggalkan luka yang mendalam.



Kabar baiknya, pola pengasuhan dapat berubah. Orang tua tidak harus menjadi sosok yang sempurna, tetapi cukup menjadi pribadi yang mau belajar, mengakui kesalahan, meminta maaf ketika keliru, dan terus membangun hubungan yang hangat dengan anak.



Penutup



Menjadi orang tua adalah proses belajar yang tidak pernah benar-benar selesai. Banyak perilaku yang diwariskan dari generasi sebelumnya dilakukan dengan niat baik, tetapi belum tentu sesuai dengan pemahaman psikologi modern.



Dengan lebih memahami kebutuhan emosional anak, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, sekaligus mendukung tumbuh kembang mental yang sehat.





Pada akhirnya, hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua bukan hanya pendidikan atau materi, melainkan rasa aman, penerimaan tanpa syarat, dan keyakinan bahwa anak dicintai apa adanya. Fondasi inilah yang akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, tangguh menghadapi tantangan hidup, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain.***