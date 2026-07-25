Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 09.45 WIB

Menurut Psikologi, Memiliki Hubungan yang Lebih Baik dengan Orang Tua? Tinggalkan 10 Perilaku Ini

seseorang yang berusaha membuat hubungan lebih baik dengan orang tua - Image

seseorang yang berusaha membuat hubungan lebih baik dengan orang tua

JawaPos.com - Jalinan dengan orang tua adalah salah satu hubungan yang paling mendalam dalam kehidupan seseorang. 

Namun seiring dengan bertambahnya usia, baik anak maupun orang tua mengalami berbagai perubahan — baik fisik, emosional, maupun sosial. 

Terkadang, tanpa disadari, perilaku atau sikap tertentu dapat menjadi penghalang dalam menciptakan keharmonisan. 

Dilansir dari Geediting penelitian psikologi menunjukkan bahwa untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih dengan orang tua di usia dewasa, ada beberapa kebiasaan yang perlu ditinggalkan.

Berikut adalah 10 perilaku yang sebaiknya Anda lepaskan jika ingin meningkatkan hubungan dengan orang tua Anda:

1. Menyimpan Kebencian atas Kesalahan Masa Lalu

Banyak orang dewasa masih menyimpan luka emosional dari pola asuh yang kurang baik di masa lalu. 

Namun, psikologi menganjurkan pentingnya untuk memproses dan melepaskan kebencian tersebut. 

Menyimpan rasa benci hanya akan memperburuk hubungan. 

Memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi menyingkirkan beban emosional agar dapat berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang lebih matang dan penuh kedamaian.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Tanda Pasangan Bersikap Egois yang Perlu Diwaspadai dalam Hubungan - Image
Lifestyle

7 Tanda Pasangan Bersikap Egois yang Perlu Diwaspadai dalam Hubungan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.28 WIB

Jika Anda Menemukan 8 Tanda Ini pada Pasangan, Dia Memiliki Komitmen Mendalam dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Menemukan 8 Tanda Ini pada Pasangan, Dia Memiliki Komitmen Mendalam dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.46 WIB

Memahami 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Simak! - Image
Liga Inggris

Memahami 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Simak!

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.23 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore