6 Tips Ampuh Meredakan Sakit Kepala Tanpa Obat, Apa Saja?

JawaPos.com - Sakit kepala merupakan salah satu gangguan kesehatan yang paling sering dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika rasa nyeri muncul, sebagian orang biasanya memilih mengonsumsi obat untuk membantu meredakan keluhan dan mendukung aktivitas agar tetap berjalan normal.

Namun, ada kabar baik karena sakit kepala juga dapat dikurangi melalui beberapa cara sederhana yang minim risiko tanpa harus bergantung pada obat-obatan.

Mengutip NDTV, terdapat enam langkah efektif yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan sakit kepala secara alami dan praktis.

1. Minum air putih yang cukup

Dehidrasi ringan dapat memicu atau memperparah sakit kepala.

Selain itu, peningkatan asupan air harian mengurangi jumlah jam sakit kepala dan menurunkan intensitas nyeri dalam studi jangka pendek.

Praktisnya, bawalah botol air, minumlah secara teratur, dan usahakan mengatasi jeda panjang tanpa cairan. Ini berbiaya rendah dan berisiko rendah.

2. Tidur teratur