Sakit Kepala hingga Mulut Bau, Ini 7 Tanda Awal Dehidrasi

JawaPos.com – Beberapa wilayah di Indonesia saat ini sedang mengalami cuaca panas, dengan suhu melonjak di atas 34 derajat Celcius.

Salah satu konsekuensi paling umum dari panas ekstrem adalah dehidrasi.

Di tengah jadwal yang padat, menjaga tubuh tetap terhidrasi sering kali terabaikan.

Kebanyakan orang mengabaikan tanda-tanda awal dehidrasi karena sinyal haus tubuh sangat lemah dan datang terlambat.

Artinya tubuh Anda sudah mulai kehilangan cairan dan sedikit dehidrasi pada saat keinginan untuk minum muncul.

Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Dilansir ndtv, mari simak tujuh tanda dan gejala dehidrasi yang mungkin Anda alami.

1. Haus

Indikasi dehidrasi yang paling langsung adalah rasa haus itu sendiri. Ketika tubuh kekurangan air, tubuh akan mengirimkan sinyal berupa rasa haus, mengingatkan Anda untuk minum.