Ingin Gigi dan Gusi Sehat? Terapkan 5 Kebiasaan Ini Setiap Hari

JawaPos.com - Kesehatan gigi yang kurang terjaga dapat memicu berbagai masalah yang berdampak pada kondisi tubuh dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Karena itu, merawat kesehatan gigi menjadi kebiasaan penting yang sebaiknya dilakukan setiap hari secara rutin dan disiplin.

Sayangnya, kesibukan aktivitas maupun pola hidup yang kurang sehat sering membuat banyak orang kesulitan menjalankan perawatan gigi dengan baik.

Padahal, menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak selalu memerlukan langkah besar, tetapi bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Agar gigi dan gusi tetap sehat, ada lima kebiasaan penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikutip dari English Jagran.

1. Sikat gigi dua kali sehari

Untuk menjaga kesehatan Anda, gosoklah gigi dua kali sehari.

Kebiasaan yang sangat bermanfaat untuk membantu menghilangkan bakteri, kuman, dan plak yang menumpuk di mulut adalah menyikat gigi tepat sebelum tidur.

2. Minum lebih banyak air putih