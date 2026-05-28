13 Rekomendasi Kebab Paling Mantul di Surabaya: Isian Melimpah dan Rasanya Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama!

Surabaya punya banyak pilihan kuliner yang cocok untuk dinikmati kapan saja, termasuk saat sedang mencari makanan praktis tetapi tetap mengenyangkan.

Ya, salah satu menu,jajanan atau kuliner malam yang semakin populer di Kota Pahlawan adalah kebab.

Perpaduan tortilla lembut, daging yang juicy, sayuran segar, dan saus gurih membuat makanan khas Timur Tengah ini punya banyak penggemar dari berbagai kalangan.

Menariknya, tempat makan kebab di Surabaya kini hadir dengan banyak variasi, mulai dari kebab klasik ala street food hingga kebab premium dengan isian super melimpah dan bumbu yang lebih autentik.

Bagi pencinta kebab, ukuran dan rasa tentu menjadi hal penting. Banyak tempat di Surabaya yang dikenal karena isiannya tidak pelit, sausnya melimpah, dan dagingnya terasa lebih dominan dibanding kebab biasa.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi kebab mantul di Surabaya yang wajib dicoba.

1. Deelish Kebab

Deelish Kebab sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu tempat kebab favorit di kawasan Ampel, Surabaya.

Nama ini sering direkomendasikan oleh pencinta kuliner Timur Tengah karena menghadirkan cita rasa kebab yang terasa lebih kaya rempah dan berbeda dibanding kebab cepat saji biasa.

Daging yang digunakan terkenal melimpah dengan tekstur yang juicy dan aroma panggangan yang menggugah selera.

Kulit kebabnya juga lembut dengan tingkat kematangan yang pas sehingga tetap nyaman dinikmati meski isiannya cukup padat.

Selain menu kebab, tempat ini juga populer dengan pilihan gyros dan burger khas Timur Tengah yang sama-sama mengenyangkan.

Suasana kawasan Ampel yang identik dengan nuansa Arab membuat pengalaman makan di sini terasa semakin khas.

Lokasinya berada di Jalan KH Mas Mansyur, Pabean Cantian, dengan kisaran harga sekitar Rp20.000 hingga Rp45.000 per porsi.