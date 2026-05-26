Orang yang Memencet Tabung Pasta Gigi hingga Habis, Biasanya Menunjukkan 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memencet tabung pasta gigi./Magnific/zinkevych
JawaPos.com - Ada dua tipe orang di dunia ini: mereka yang membiarkan pasta gigi berantakan dari tengah tabung, dan mereka yang dengan sabar menggulungnya sampai tetes terakhir keluar sempurna.
Kebiasaan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele. Namun dalam psikologi perilaku, tindakan sehari-hari sering kali mencerminkan pola pikir, karakter, dan cara seseorang menghadapi hidup.
Cara seseorang memperlakukan benda sederhana seperti tabung pasta gigi dapat menunjukkan bagaimana ia mengelola sumber daya, menghadapi tekanan, hingga memandang tanggung jawab. Tentu saja ini bukan diagnosis mutlak, tetapi kebiasaan kecil sering menjadi “jendela” menuju kepribadian seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat 8 kualitas yang sering dimiliki orang yang terbiasa memencet tabung pasta gigi hingga benar-benar habis.
1. Mereka Cenderung Hemat dan Menghargai Nilai
Orang yang memeras pasta gigi sampai habis biasanya tidak suka membuang sesuatu yang masih bisa digunakan.
Bagi mereka, sisa kecil tetap memiliki nilai. Ini bukan berarti pelit, melainkan memiliki kesadaran terhadap penggunaan sumber daya. Mereka cenderung berpikir:
“Kalau masih bisa dipakai, kenapa dibuang?”
Dalam psikologi perilaku konsumen, kebiasaan menghargai benda kecil sering berkaitan dengan kemampuan mengendalikan impuls dan membuat keputusan lebih rasional.
Orang seperti ini biasanya:
