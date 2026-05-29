Jika Anda Masih Membaca Buku Fisik dan Bukan E-Reader, Anda Mungkin Memiliki 5 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin digital, kebiasaan membaca buku fisik sering dianggap “kuno” oleh sebagian orang. Banyak pembaca kini beralih ke e-reader, tablet, atau aplikasi membaca digital karena dianggap lebih praktis dan modern. Namun menariknya, jutaan orang tetap setia membalik halaman buku cetak, mencium aroma kertas, dan menikmati sensasi memegang buku secara langsung.



Dan ternyata, pilihan sederhana ini bukan hanya soal kebiasaan biasa.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang masih menyukai buku fisik sering memiliki pola pikir, karakter emosional, dan cara memproses pengalaman yang berbeda dibanding mereka yang sepenuhnya beralih ke layar digital.



Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain. Namun, preferensi terhadap buku fisik memang dapat mengungkap beberapa ciri kepribadian yang cukup menarik.



Dilansir dari Expert Editor, jika Anda masih lebih nyaman membaca novel, buku pengembangan diri, atau karya favorit dalam bentuk cetak daripada melalui e-reader, mungkin Anda memiliki lima ciri khas berikut ini.



1. Anda Cenderung Menikmati Pengalaman yang Lebih Mendalam



Membaca buku fisik bukan hanya aktivitas menerima informasi. Bagi banyak orang, itu adalah pengalaman penuh.



Ada ritual kecil yang terasa menenangkan:



memilih buku di rak,

membuka halaman pertama,

memberi tanda pada bagian favorit,

hingga merasakan berat buku di tangan.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa interaksi fisik dengan objek dapat meningkatkan keterlibatan emosional dan fokus. Ketika membaca buku cetak, otak sering kali memproses informasi dengan cara yang lebih lambat tetapi lebih mendalam.



Inilah sebabnya banyak pembaca buku fisik merasa lebih “terhubung” dengan isi bacaan mereka.



Orang yang menikmati pengalaman semacam ini biasanya:



lebih reflektif,

tidak terlalu menyukai segala sesuatu yang serba instan,

dan cenderung menghargai proses, bukan hanya hasil akhir.



Mereka tidak sekadar ingin cepat menyelesaikan buku. Mereka ingin benar-benar “merasakan” perjalanan di dalamnya.



2. Anda Memiliki Kebutuhan Lebih Tinggi untuk Fokus dan Ketenangan



Salah satu alasan banyak orang tetap memilih buku fisik adalah karena buku cetak membantu mereka terhindar dari gangguan digital.



Saat membaca melalui tablet atau ponsel, perhatian mudah terpecah:



notifikasi masuk,

media sosial,

email,

atau keinginan membuka aplikasi lain.



Sementara buku fisik menciptakan ruang mental yang lebih tenang.



Dalam psikologi perhatian, kemampuan untuk mempertahankan fokus dalam waktu lama disebut sebagai sustained attention. Orang yang menyukai buku fisik sering kali secara alami mencari lingkungan yang mendukung konsentrasi mendalam.



Mereka biasanya:



mudah lelah dengan kebisingan digital,

membutuhkan waktu sendiri untuk “mengisi ulang” energi,

dan merasa lebih nyaman dalam suasana yang tenang.



Karena itu, membaca buku cetak sering menjadi bentuk pelarian sehat dari dunia yang terasa terlalu cepat dan terlalu ramai.



3. Anda Cenderung Lebih Nostalgis dan Emosional



Ada sesuatu tentang buku fisik yang sulit digantikan teknologi.



Sebuah buku lama bisa mengingatkan seseorang pada:



masa sekolah,

hadiah dari orang tercinta,

perjalanan tertentu,

atau fase hidup yang pernah berarti.



Buku fisik sering menjadi “penyimpan kenangan”.



Psikologi emosi menunjukkan bahwa manusia membangun keterikatan lebih kuat terhadap benda yang memiliki pengalaman sensorik nyata. Aroma kertas, tekstur halaman, hingga coretan kecil di pinggir buku dapat memicu memori emosional yang mendalam.



Karena itu, pecinta buku fisik biasanya memiliki sisi sentimental yang cukup kuat.



Mereka cenderung:



menghargai kenangan,

sulit membuang barang yang bermakna,

dan melihat nilai emosional dalam benda-benda sederhana.



Bagi mereka, buku bukan hanya objek untuk dibaca lalu selesai. Buku sering menjadi bagian dari perjalanan hidup.



4. Anda Menyukai Hal-Hal yang Autentik dan Nyata



Di era serba virtual, banyak orang mulai merindukan sesuatu yang terasa nyata.



Itulah mengapa buku fisik tetap memiliki daya tarik yang kuat.



Ada kepuasan tertentu saat melihat deretan buku di rak, membalik halaman secara manual, atau membawa buku favorit ke tempat tidur sebelum tidur malam.



Orang yang menyukai pengalaman autentik seperti ini biasanya memiliki kecenderungan psikologis untuk lebih menghargai:



koneksi nyata,

pengalaman langsung,

dan aktivitas yang terasa “manusiawi”.



Mereka tidak selalu anti teknologi. Namun mereka tahu bahwa tidak semua hal harus didigitalisasi.



Dalam banyak kasus, orang seperti ini juga:



lebih menikmati percakapan tatap muka,

menghargai kualitas dibanding kuantitas,

dan lebih sadar terhadap momen kecil dalam kehidupan sehari-hari.



Mereka menemukan kenyamanan dalam hal-hal sederhana yang sering diabaikan orang lain.



5. Anda Kemungkinan Memiliki Imajinasi yang Kuat



Meskipun e-reader tetap memungkinkan seseorang menikmati cerita yang sama, buku fisik sering menciptakan pengalaman imajinatif yang lebih personal.



Tanpa terlalu banyak distraksi visual atau fitur tambahan, otak lebih bebas membangun dunia sendiri:



membayangkan karakter,

menciptakan suasana,

dan menghidupkan cerita di dalam pikiran.



Psikologi membaca menunjukkan bahwa aktivitas membaca tradisional dapat meningkatkan mental imagery — kemampuan otak membentuk gambaran visual dari kata-kata.



Orang yang menikmati proses ini biasanya:



kreatif,

intuitif,

dan memiliki dunia batin yang cukup kaya.



Mereka sering tenggelam dalam cerita, larut dalam pemikiran, dan menikmati momen hening bersama imajinasi mereka sendiri.



Karena itu, membaca buku fisik bukan sekadar hiburan. Itu juga menjadi ruang pribadi untuk berpikir, bermimpi, dan memahami diri sendiri.



Buku Fisik Bukan Sekadar Preferensi



Di dunia yang semakin cepat dan digital, memilih buku fisik mungkin terlihat sederhana. Namun di balik kebiasaan itu, sering tersembunyi karakter yang menarik:



lebih reflektif,

menghargai ketenangan,

sentimental,

menyukai keaslian,

dan memiliki imajinasi yang kuat.



Tentu saja, tidak semua pecinta buku fisik memiliki seluruh ciri ini. Psikologi bukanlah aturan mutlak. Namun pilihan kecil dalam keseharian memang sering mencerminkan bagaimana seseorang memandang dunia.



Jadi jika Anda masih lebih memilih aroma kertas dibanding layar elektronik, mungkin itu bukan sekadar soal kebiasaan membaca.



