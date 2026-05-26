Lupa Nama Orang Tak Lama Setelah Bertemu? Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah mengalami situasi seperti ini?

Baru saja berkenalan dengan seseorang. Anda berjabat tangan, tersenyum, bahkan sempat berbicara beberapa menit. Namun lima menit kemudian, nama mereka sudah menghilang dari ingatan Anda.

Lalu muncul rasa bersalah.

“Kenapa aku gampang lupa nama orang, ya?”

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan lupa nama bukan selalu tanda Anda pelupa atau tidak peduli. Dalam banyak kasus, hal itu justru berkaitan dengan cara otak memproses informasi, tingkat perhatian, hingga karakter kepribadian tertentu.

Nama adalah jenis informasi yang unik. Otak manusia sering kali lebih mudah mengingat wajah, emosi, atau cerita dibandingkan label verbal seperti nama. Karena itu, ada orang-orang tertentu yang secara alami lebih rentan melupakan nama sesaat setelah berkenalan.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat 7 ciri khas yang sering dimiliki orang yang mudah lupa nama menurut sudut pandang psikologi.

1. Pikiran Anda Sangat Aktif dan Mudah Teralihkan

Salah satu alasan terbesar seseorang lupa nama adalah karena otaknya sebenarnya tidak benar-benar “hadir” saat nama itu disebutkan.