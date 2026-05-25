Orang yang Menikmati Menjalankan Tugas Sendirian Memiliki 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengagungkan kerja tim, networking, dan kolaborasi tanpa henti, ada sekelompok orang yang justru merasa paling nyaman ketika bekerja sendiri. Mereka bukan antisosial, bukan pula tidak suka orang lain. Namun, ada kepuasan tersendiri ketika mereka bisa menyelesaikan sesuatu tanpa terlalu banyak campur tangan pihak lain.

Psikologi melihat kecenderungan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan bagian dari karakter dan cara otak seseorang memproses dunia. Orang yang menikmati menjalankan tugas sendirian biasanya memiliki pola pikir, kebiasaan, dan kebutuhan emosional tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang.

Menariknya, mereka sering kali justru sangat produktif, kreatif, dan fokus.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat delapan ciri khas yang umum dimiliki oleh orang yang lebih menikmati bekerja atau menyelesaikan tugas sendirian menurut perspektif psikologi.

1. Memiliki tingkat kemandirian yang tinggi

Ciri paling jelas adalah kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Mereka terbiasa mengambil keputusan tanpa harus terus meminta validasi dari orang lain.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-reliance atau kemampuan individu untuk percaya pada kapasitas dirinya sendiri. Orang seperti ini biasanya tidak mudah panik ketika harus menghadapi tantangan sendirian. Mereka percaya bahwa selama ada waktu dan usaha, masalah bisa diselesaikan secara mandiri.

Kemandirian ini juga membuat mereka:

lebih cepat bergerak,

tidak terlalu bergantung pada arahan,

dan cenderung nyaman mengambil tanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka.