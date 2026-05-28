Endah Primasari Utami
Kamis, 28 Mei 2026 | 21.15 WIB

7 Tips Menyimpan Daging yang Menumpuk Di Kulkas agar Awet dan Terjaga Kualitasnya, Menurut Ahli

Ilustrasi, tips menyimpan daging yang menumpuk di kulkas. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Idul Adha identik dengan pembagian daging hewan kurban. Apakah Anda salah satu yang mendapat banyak daging dan bingung cara menyimpannya?

Dilansir JawaPos.com dari ugmyogyakarta pada Kamis (28/5), Panjono, Ph.D, seorang pakar produksi ternak UGM memberikan tips menyimpan daging di kulkas yang benar supaya daging awet dan terjaga kualitasnya.

1. Jangan Cuci Daging

Panjono menyarankan untuk tidak mencuci daging segar, karena dapat membuat bakteri serta penyakit yang berasal dari air mentah masuk ke dalam daging.

Sementara itu, dikutip dari baznas, daging kurban akan mengeluarkan bau yang tidak sedap bila dibilas dengan menggunakan air. 

 
Air akan meresap hingga ke serat-serat daging dan membuat daging menjadi lebih cepat busuk.

2. Giling atau Potong Daging

Selanjutnya, ahli menyarankan untuk menggiling atau memotong daging menjadi ukuran kecil atau beberapa bagian sesuai rencana masak.

Lalu, bagi daging berdasarkan perkiraan kebutuhan sekali masak. Ini akan mempermudah proses pencairan daging dan mempercepat memasak daging.

3. Kemas Daging

Kemas daging yang sudah digiling atau dipotong ke dalam beberapa kantong plastik atau wadah yang tertutup rapat. Lebih baik lagi jika di vakum.

Selain itu, baznas menyarankan untuk tidak menyimpan daging bersama dengan makanan lain.
 
Ini untuk menjaga supaya daging tetap segar dan tidak tercampur bakteri dari makanan lain.

4. Simpan dalam Chiller sebelum Freezer

Menurut Panjono, pembekuan yang mendadak dan tidak merata dapat merusak struktur daging.

Oleh sebab itu, ketika hendak menyimpan daging, taruh di chiller beberapa saat terlebih dahulu sebelum akhirnya disimpan dalam freezer.

Ini membuat proses pendinginan dapat berlangsung merata dan pembekuan yang terjadi juga tidak mendadak.

5. Bumbui Daging

Dianjurkan untuk membumbui daging sebelum menyimpannya di dalam kulkas.

Ini dilakukan supaya daging yang disimpan tahan lama, karena bumbu seperti kunyit, garam, dan lainnya dinilai dapat membunuh bakteri pada daging.

6. Pindahkan Daging Ketika akan Diolah

Ketika menyimpan daging Panjono menyarankan untuk menaruh beberapa saat di chiller terlebih dahulu, setelah itu freezer.
 
Tapi, sebaliknya, ketika akan mengolahnya, pindahkan dulu daging dari freezer ke chiller.

7. Jangan Terlalu Lama Menyimpan Daging

Meski daging yang disimpan dengan benar di dalam kulkas dapat bertahan beberapa bulan, tapi usahakanlah untuk tidak menyimpannya terlalu lama.

Baznas menyebutkan bahwa tetap ada batasan waktu simpan daging di kulkas untuk layak dikonsumsi.

Selain tujuh tips di atas, perlu diperhatikan juga kebersihan tangan Anda sebelum menyentuh daging yang akan Anda simpan ke dalam kulkas.

Editor: Hanny Suwindari
