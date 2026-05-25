Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 25 Mei 2026 | 22.41 WIB

Cara yang Benar Saat Menyimpan Hewan Kurban agar Awet di Kulkas, Ketahui Suhu Ideal Supaya Kondisi Daging Tidak Cepat Rusak

Ilustrasi daging wagyu/freepik

JawaPos.com - Daging kurban yang diperoleh dengan jumlah melimpah di hari raya Idul Adha bisa menjadi berkah tersendiri. Di sisi lain, penyimpanannya juga menjadi menantang agar tetap awet, tahan lama, dan menjadi tetap layak untuk dikonsumsi.

Daging kurban yang banyak perlu disimpan dengan tata cara yang tepat  supaya tidak cepat membusuk, kualitasnya tetap terjaga, rasanya tidak berubah, awet, sekaligus dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama.

Tidak hanya sekedar menaruh daging kurban di dalam kulkas. Ada beberapa langkah penting yang perlu anda perhatikan jika ingin daging kurban anda lebih awet.

Dirangkum pada Senin, (25/5) dari laman baznas.go.id/ dan www.royco.co.id  berikut trik simpan daging kurban agar lebih awet dan tahan lama sampai berbulan-bulan.

Jika anda ingin daging kurban awet, maka  anda tidak perlu mencucinya. Mencuci daging kurban menggunakan air mengalir hanya akan membuat tekstur daging menjadi lebih lunak dan mudah busuk. 

Tempatkan daging kurban pada tempat khusus di dalam freezer. Saat anda mencampur daging kurban dengan bahan makanan lain di dalam kulkas maka, daging kurban menjadi lebih mudah terkontaminasi bakteri sehingga rentan membusuk dan mengalami kerusakan. 

Memotong daging kurban menjadi beberapa bagian dapat mempermudah proses penyimpanan daging dalam waktu lama.

Potongan daging berukuran kecil juga lebih mudah disimpan dan dibekukan secara merata. Dengan begitu, kualitas daging dapat terjaga dan lebih awet. 

Anda juga perlu mengetahui perbedaan teknik untuk menyimpan daging sapi dan kambing, agar kualitas daging kurban tetap terjaga lebih lama. Daging sapi perlu dibungkus rapat-rapat supaya kualitasnya tidak turun.

Anda bisa perlu memakai kertas daging, plastic wrap, dan ziplock sebelum memasukkannya ke dalam kulkas dan freezer. Cara ini membantu menjaga kualitas daging sapi supaya tetap baik.

