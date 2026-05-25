Cara yang Benar Saat Menyimpan Hewan Kurban agar Awet di Kulkas, Ketahui Suhu Ideal Supaya Kondisi Daging Tidak Cepat Rusak

JawaPos.com - Daging kurban yang diperoleh dengan jumlah melimpah di hari raya Idul Adha bisa menjadi berkah tersendiri. Di sisi lain, penyimpanannya juga menjadi menantang agar tetap awet, tahan lama, dan menjadi tetap layak untuk dikonsumsi.

Daging kurban yang banyak perlu disimpan dengan tata cara yang tepat supaya tidak cepat membusuk, kualitasnya tetap terjaga, rasanya tidak berubah, awet, sekaligus dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama.

Tidak hanya sekedar menaruh daging kurban di dalam kulkas. Ada beberapa langkah penting yang perlu anda perhatikan jika ingin daging kurban anda lebih awet.

Dirangkum pada Senin, (25/5) dari laman baznas.go.id/ dan www.royco.co.id berikut trik simpan daging kurban agar lebih awet dan tahan lama sampai berbulan-bulan.

Jangan mencuci daging kurban

Jika anda ingin daging kurban awet, maka anda tidak perlu mencucinya. Mencuci daging kurban menggunakan air mengalir hanya akan membuat tekstur daging menjadi lebih lunak dan mudah busuk.

Hindari mencampur daging dengan bahan makanan lain

Tempatkan daging kurban pada tempat khusus di dalam freezer. Saat anda mencampur daging kurban dengan bahan makanan lain di dalam kulkas maka, daging kurban menjadi lebih mudah terkontaminasi bakteri sehingga rentan membusuk dan mengalami kerusakan.

Potong menjadi beberapa bagian

Memotong daging kurban menjadi beberapa bagian dapat mempermudah proses penyimpanan daging dalam waktu lama.

Potongan daging berukuran kecil juga lebih mudah disimpan dan dibekukan secara merata. Dengan begitu, kualitas daging dapat terjaga dan lebih awet.

Tentukan suhu paling ideal

Anda juga perlu mengetahui perbedaan teknik untuk menyimpan daging sapi dan kambing, agar kualitas daging kurban tetap terjaga lebih lama. Daging sapi perlu dibungkus rapat-rapat supaya kualitasnya tidak turun.