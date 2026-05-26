5 Batas Lama Penyimpanan Daging Kurban di Kulkas dan Freezer agar Tetap Aman Dikonsumsi

JawaPos.com - Setiap Idul Adha, pertanyaan yang sama selalu muncul di hampir setiap dapur, yakni berapa lama sebenarnya daging kurban bisa disimpan agar tetap aman dikonsumsi?

Banyak yang tidak mengetahui jawabannya dengan pasti dan akhirnya membuang daging yang sebenarnya masih layak, atau lebih berbahaya lagi, mengonsumsi daging yang sudah melewati batas amannya. Padahal ketahanan daging kurban di kulkas dan freezer sangat bervariasi tergantung kondisi daging, cara penyimpanan, dan konsistensi suhu alat pendingin yang digunakan.



Melansir dari Baznas, serta panduan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Peternakan UGM, dan Pusat Kajian Gizi dan Medis FK UGM, penyimpanan daging kurban yang tepat menjadi faktor penting untuk menjaga kesegaran dan keamanan pangan. Referensi lain dari Crown Horeca dan Midea Indonesia juga menyoroti pentingnya suhu penyimpanan yang sesuai agar daging tidak cepat rusak.

Berikut adalah panduan lengkapnya berdasarkan rekomendasi pakar dan lembaga resmi.

1. Daging Mentah di Kulkas (Chiller 0–4°C): 1–5 Hari

Di bagian kulkas biasa tanpa pembekuan, daging kurban mentah hanya bertahan sangat singkat. Menurut BAZNAS, pada suhu 0–4°C daging hanya aman dikonsumsi dalam 1–2 hari. Sementara Midea Indonesia menyebutkan batas maksimalnya adalah 2 hari untuk kualitas terbaik. Untuk batas paling longgar, daging merah di kulkas bisa bertahan hingga 5 hari, namun kualitasnya sudah mulai menurun di hari ketiga. Pastikan disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak bercampur dengan makanan lain.

2. Daging Mentah di Freezer (-18C): 6–12 Bulan

Freezer adalah pilihan terbaik untuk menyimpan daging kurban dalam jumlah besar. Menurut pakar Fakultas Peternakan UGM, Ir. Nanung Danar Dono Ph.D., daging harus dibiarkan transit dulu di kulkas selama 12–24 jam sebelum dipindahkan ke freezer agar proses pembekuan berlangsung merata dan struktur daging tidak rusak. Di freezer bersuhu -18°C, daging sapi dan kambing mentah dapat bertahan 6–12 bulan. Namun untuk kualitas rasa dan tekstur terbaik, sebaiknya dihabiskan dalam 6 bulan pertama.

3. Daging Giling atau Cincang di Freezer: 3–4 Bulan

Daging kurban yang sudah digiling atau dicincang memiliki ketahanan lebih pendek dibanding potongan utuh karena permukaannya yang lebih luas meningkatkan potensi oksidasi dan kontaminasi bakteri. Melansir dari Crown Horeca, daging cincang yang disimpan di freezer pada suhu -18°C memiliki masa simpan maksimal tiga bulan. Pastikan dikemas dalam plastik kedap udara atau vakum sebelum dibekukan agar kualitasnya terjaga lebih lama.