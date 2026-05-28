Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Banu Adikara
Jumat, 29 Mei 2026 | 06.38 WIB

Asia Mega Qurban 2026 Soroti Penguatan Rantai Pasok Peternakan di ASEAN

Ilusrasi ibadah Qurban./ Freepik - Image

Ilusrasi ibadah Qurban./ Freepik

JawaPos.com – Kebutuhan akan sistem qurban yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN terus meningkat seiring berkembangnya industri peternakan regional. Tantangan mulai dari rantai pasok, koordinasi lintas negara, hingga kesejahteraan hewan menjadi perhatian dalam pengelolaan qurban berskala besar.

Menjawab tantangan tersebut, Aliyah Rizq Holdings melalui anak usahanya, Aliyah Rizq Farm Sdn Bhd di Desaru, Johor, menggelar program Asia Mega Qurban 2026 yang melibatkan sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Program ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah qurban, tetapi juga mendorong pengembangan ekosistem peternakan modern yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu rangkaian kegiatan utamanya adalah Live Ibadah Qurban yang digelar di Masjid Al-Syifa, Bandar Penawar, Johor, pada 27 Mei 2026.

Chief Executive Officer Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd, Dato’ Seri Ashraf Bakar, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, program tahun ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi industri peternakan regional, bukan semata mengejar skala pelaksanaan qurban.

“Diskusi awal dengan sejumlah pemilik peternakan di Malaysia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mereka melihat potensi besar dalam membangun rantai pasok yang lebih terstruktur bersama Aliyah Rizq, khususnya untuk mendukung pelaksanaan qurban berskala besar pada tahun mendatang,” ujarnya.

Menurut Ashraf, penguatan kemitraan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi peternak lokal untuk masuk ke ekosistem pasar regional ASEAN yang semakin kompetitif.

Dalam pelaksanaannya, Asia Mega Qurban 2026 juga melibatkan berbagai instansi pemerintah di Johor, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, hingga otoritas setempat guna mendukung kelancaran logistik dan operasional di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Aliyah Rizq turut menerima pengakuan dari ASEAN Records dan ASIA Records atas pelaksanaan qurban lintas negara secara serentak dalam 24 jam dengan total 5.623 hewan qurban yang telah diproses dan ditawarkan di 11 negara.

Penghargaan tersebut dinilai menjadi indikator berkembangnya pendekatan baru dalam industri agro-peternakan yang lebih profesional, terkoordinasi, dan berbasis kolaborasi regional.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Merawat Jakarta dengan Kepedulian: Kolaborasi PW Matahari Pagi DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin Salurkan Sapi Kurban Pasar Jaya - Image
Jabodetabek

Merawat Jakarta dengan Kepedulian: Kolaborasi PW Matahari Pagi DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin Salurkan Sapi Kurban Pasar Jaya

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.27 WIB

Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama - Image
Lifestyle

Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.28 WIB

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah - Image
Nasional

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore